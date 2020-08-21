Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Четыре этажа частично обрушились при взрыве газа в доме в Ярославле

Интерфакс14:31
Ёлдаш

В Ярославле произошел взрыв в квартире четвертого этажа жилого дома

Ёлдаш12:57
Новости Ярославля 76.ru

Очевидцы рассказали, как произошёл взрыв дома в Ярославле

Новости Ярославля 76.ru14:39
ГТРК Ярославия

В Ярославле на улице Батова в результате взрыва газа обрушилось три этажа

ГТРК Ярославия13:35
РИА Новости

Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Ярославле

РИА Новости13:14
ЯрNews

В Ярославле выросло число пострадавших от взрыва газа

ЯрNews14:40
ТАСС

В результате взрыва в доме в Ярославле произошло обрушение перекрытий пяти этажей

ТАСС14:45

Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live2409:34
17

Собчак заработала за прошлый год 186 млн рублей

Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала 185,7 миллионов рублей, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Live2412:52
4

В Крыму оценили условие Зеленского о подаче воды

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что условия подачи воды в республику, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, похожи на "клоунаду".
Газета.Ru11:35
1

Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о детях Алины Кабаевой

Отвечая на вопрос, почему именно Кабаева фигурирует в слухах о личной жизни Владимира Путина, Губерниев уклончиво заметил, что Алина Маратовна – красивая женщина, звезда спорта, и потому к ней приковано повышенное внимание.
Newia.ru12:59
109