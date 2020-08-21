Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала 185,7 миллионов рублей, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что условия подачи воды в республику, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, похожи на "клоунаду".
Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.
Отвечая на вопрос, почему именно Кабаева фигурирует в слухах о личной жизни Владимира Путина, Губерниев уклончиво заметил, что Алина Маратовна – красивая женщина, звезда спорта, и потому к ней приковано повышенное внимание.