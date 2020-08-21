Происшествия
RT на русскомПри взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Под завалами ищут женщину и ребёнка. Фоторепортаж с места взрыва дома в Ярославле
Новости Ярославля 76.ru14:52
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Общество
Навального разрешили перевезти на лечение в Германию
Омские врачи дали разрешение на транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
RT на русском 12:00
Футбол
«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы, победив в финале «Интер»
Футболисты испанской "Севильи" обыграли итальянский "Интер" (Милан) в финале Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2019/20.
РИА Новости 16:56
Политика
Штаб Тихановской подал в ВС Белоруссии жалобу на ЦИК по выборам
Представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской подали в Верховный суд (ВС) республики жалобу.
Общественная служба новостей 12:31
Финансы
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
Европейская валюта выросла на 61 копейку, до уровня 88,30 рубля, максимума с марта.
РИА Новости 09:28
Общество
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Актёр Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра в ходе заседания суда по делу о ДТП в центре Москвы, участником которого стал артист.
RT на русском 15:56
Политика
В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ
Бывший американский спецназовец арестован по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщило в пятницу министерство юстиции США.
Интерфакс 16:57
Футбол
«Челси» близок к подписанию Чилуэлла за 55 млн евро
В минувшем сезоне АПЛ Чилуэлл провёл 27 матчей, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.
Soccer.ru 15:16
Происшествия
Жена Навального подписала заявление на его отправку в Германию
Врачи предупредили Юлию Навальную о возможных рисках, однако она подписала заявление о транспортировке мужа на лечение в Германию из Омска.
РБК 15:00
Общество
Мишустин разрешил россиянам регистрировать транспортные средства в МФЦ
Обновлено в 23:08 Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 08:15
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый логотип и постер к фильму
Мэтт Ривз выложил в Сеть для поклонников вселенной DC официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена перед онлайн-фестивалем FanDome.
РИА Новости 17:31
Общество
В ООН выразили надежду на оказание надлежащей помощи Навальному
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что ведомство надеется на возможность быстрого и полного выздоровления оппозиционера Алексея Навального.
Московский Комсомолец 06:14
Финансы
Коронавирус назвали шансом для бедных стран
Пандемия коронавируса может дать возможность слабым экономикам и бедным странам развиваться быстрее, об этом пишет The Economist.
Lenta.ru 14:12
Шоу-бизнес
Барановская рассказала о застиранных трусах рэпера Моргенштерна
Телеведущая Юлия Барановская вынесла неутешительный «модный приговор» скандальному хип-хоп-исполнителю Моргенштерну.
Московский Комсомолец 09:26
Общество
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму РФ
Депутат от партии Единая Россия Андрей Барышев внес в нижнюю палату российского парламента законопроект, предлагающий полностью отменить транспортный налог с 2021 года.
iReactor вчера в 05:57
Футбол
«Аталанта» намерена приобрести форварда «Челси» Батшуайи
ГЛАС.RU вчера в 11:56
Политика
Грузия отказалась восстанавливать дипломатические отношения с Россией
Грузия отказывается восстанавливать дипломатические отношения с Россией, прерванные после войны-2008, до возвращения Абхазии и Южной Осетии, заявил спецпредставитель премьер-министра по России Зураб Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 04:57
Здоровье
Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление
«Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — подтвердил Мураховский.
ИА Красная Весна 16:42
Общество
Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток
Если бы каждый человек в мире выпивал в день хотя бы по две чашки кофе, то это бы спасло сотни тысяч людей от смертельного рака печени.
РИА Новости 16:46
Происшествия
МВД обвиняет 46 граждан Белоруссии в насилии в отношении силовиков
МВД Белоруссии возбудило уголовные дела в отношении 46 граждан республики, их обвиняют в насилии в отношении милиционеров.
Газета.Ru 14:49
Кино
Представлен рейтинг фильма «Довод» Кристофера Нолана
Как свидетельствует статистика портала Rotten Tomatoes, его рейтинг, составленный на основе трех десятков отзывов, достиг на момент публикации данной заметки 88 процентов.
Kinonews.ru 14:20
Политика
Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их украинцами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности заменить бастующих работников "Беларуськалия" шахтерами из других стран, например, из Украины, передает БелТА.
Газета.Ru 11:02
Происшествия
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
BFM.ru вчера в 05:24
Кино
Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии
ToDay News Ufa 13:12
Авто
Новый Haval H6 станет купеобразным в версии H6x
Двойник «эйч-шестого» по имени Haval H6x обнаружен китайской прессой в заявке, поданной в патентное ведомство КНР (CNIPA).
Драйв 11:33
Общество
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года.
RT на русском 13:51
Кино
Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет
Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru 19 августа в 09:56