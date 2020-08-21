Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек

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