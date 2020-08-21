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При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.В источнике
С чего всё началось
Губернатор региона Дмитрий Миронов в свою очередь сообщил
, что поручил правительству Ярославской области принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших и распорядился задействовать все экстренные службы города для устранения последствий ЧП.
Радио Sputnikвчера в 13:42
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ГТРК Ярославия

В Ярославле на улице Батова в результате взрыва газа обрушилось три этажа

ГТРК Ярославиявчера в 13:35
ЯрNews

Жильцы дома, в котором взорвался газ: Эта квартира часто продавалась

ЯрNewsвчера в 15:20
Ёлдаш

В Ярославле произошел взрыв в квартире четвертого этажа жилого дома

Ёлдашвчера в 12:57
Интерфакс

Четыре этажа частично обрушились при взрыве газа в доме в Ярославле

Интерфаксвчера в 14:31
Новости Ярославля 76.ru

Взрыв дома в Ярославле: один человек погиб, трое пострадали

Новости Ярославля 76.ruвчера в 13:43
РИА Новости

Очевидцы раскрыли подробности взрыва газа в Ярославле

РИА Новостивчера в 16:05
ТАСС

В результате взрыва в доме в Ярославле произошло обрушение перекрытий пяти этажей

ТАССвчера в 14:45

Ноутбук NEC VersaPro UltraLite type VG оценен $1790

Бренд NEC (принадлежит Lenovo) пополнил ассортимент легких и компактных ноутбуков моделью VersaPro UltraLite type VG (Lenovo), которая при 13,3-дюймовом дисплее весит чуть больше 800 граммов.
Ноутбук NEC VersaPro UltraLite type VG оценен $1790
Megaobzor.comвчера в 16:35

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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Ограничение подачи воды в Крыму не затронет туристов

Как ранее сообщил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов, с 24 августа в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнется поэтапное введение графика подачи воды из-за дефицита в трех водохранилищах.
Известия20 августа в 15:54
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Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live24вчера в 09:34
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUMвчера в 09:27
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