Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек

В результате взрыва цистерны с газом в Тракторозаводском районе Волгограда 12 человек получили телесные повреждения, сообщили "РГ" в пресс-службе областной администрации. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации, уточнил представитель властей.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Волгограде проводится проверка после пожара на заправке

ТАСС07:16
РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на автозаправке в Волгограде выросло до 13

РИА Новости08:36
Интерфакс

Число пострадавших при взрыве и пожаре в Волгограде достигло семи

Интерфакс06:32
Высота 102

Трое сотрудников Водоканала пострадали от мощного взрыва в Волгограде

Высота 10208:04
Ёлдаш

В центре Волгограда прогремел мощный взрыв

Ёлдаш06:04
Волгоградская правда

Пожар на газовой заправке в Волгограде потушен

Волгоградская правда08:57
V1.ru

«Сильно разлетелись осколки, много дыма было»: спасатель рассказал о взрыве на волгоградской АЗС

V1.ru09:01

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
497

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
454