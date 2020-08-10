При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
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В результате взрыва цистерны с газом в Тракторозаводском районе Волгограда 12 человек получили телесные повреждения, сообщили "РГ" в пресс-службе областной администрации. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации, уточнил представитель властей.В источнике
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