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Российская газета
Российская газета

При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек

В результате взрыва цистерны с газом в Тракторозаводском районе Волгограда 12 человек получили телесные повреждения, сообщили "РГ" в пресс-службе областной администрации. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации, уточнил представитель властей.В источнике
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Блокнот Волгоград

Пожар полностью потушен на заправке «Газпрома» в Волгограде, где прогремел взрыв

Блокнот Волгоград06:46
Высота 102

Пострадавших уже 12: уличные камеры сняли момент страшного взрыва в Волгограде

Высота 10206:58
РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на заправке в Волгограде выросло до 12

РИА Новости06:52
ТАСС

Пожарные ликвидировали возгорание на автозаправке в Волгограде

ТАСС05:52
Интерфакс

Число пострадавших при взрыве и пожаре в Волгограде достигло семи

Интерфакс06:32
Волгоградская правда

В Волгограде продолжают тушить пожар на АЗС

Волгоградская правда07:03
V1.ru

В результате взрыва на заправке в Волгограде пострадали 12 человек: список

V1.ru06:51

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАСС06:19
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КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35
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Детского писателя Владислава Крапивина повторно госпитализировали

Известного советского и российского писателя Владислава Крапивина повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда «Каравелла» Ларису Крапивину.
ИА Красная Весна05:04
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