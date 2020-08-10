При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Смотрите также
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Зеленский призвал белорусов придерживаться демократических стандартов
МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами
Захарова призвала российские СМИ соблюдать белорусские законы
Минздрав РФ попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Гендиректор «Локомотива» отказался уходить со своего поста
Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии
Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата
Девятилетний надзор за студенткой МГУ Карауловой остался в силе
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам
Асмус и Чадов обменялись признаниями в любви в соцсетях
Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить
Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
В результате взрыва цистерны с газом в Тракторозаводском районе Волгограда 12 человек получили телесные повреждения, сообщили "РГ" в пресс-службе областной администрации. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации, уточнил представитель властей.В источнике
Подробнее о событии
Опубликован список пострадавших при взрыве на заправке «Газпрома» в Волгограде
Блокнот Волгоград07:36