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Российская газета
Российская газета

При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек

В результате взрыва цистерны с газом в Тракторозаводском районе Волгограда 12 человек получили телесные повреждения, сообщили "РГ" в пресс-службе областной администрации. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации, уточнил представитель властей.В источнике
Подробнее о событии
Блокнот Волгоград

Опубликован список пострадавших при взрыве на заправке «Газпрома» в Волгограде

Блокнот Волгоград07:36
Интерфакс

Число пострадавших при взрыве и пожаре в Волгограде достигло семи

Интерфакс06:32
Высота 102

Трое сотрудников Водоканала пострадали от мощного взрыва в Волгограде

Высота 10208:04
ТАСС

В Волгограде проводится проверка после пожара на заправке

ТАСС07:16
РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на автозаправке в Волгограде выросло до 13

РИА Новости08:36
Волгоградская правда

В Волгограде проводится проверка после взрыва и пожара на автозаправке

Волгоградская правда08:16
V1.ru

«Пожарный в реанимации»: уточненная информация по пострадавшим при взрыве на АЗС

V1.ru08:11

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАСС06:19
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве превысила $1 млрд

Суммарная стоимость 100 ультрапремиальных квартир Москвы в июле превысила $1 млрд или более 73 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял $917 млн или 57 млрд руб. Об этом говорится в индексе Prime Central Moscow TOP-100 Index, подготовленном международной брокерской компанией Savills.
РБК06:39

Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном и отговорил того от снятия клуба с чемпионата, сообщил источник РБК.
РИА Новости07:37
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Девятилетний надзор за студенткой МГУ Карауловой остался в силе

Москва, 10 августа 2020, 12:57 — REGNUM Московский городской суд оставил без изменений девятилетний срок надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенному в РФ «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе суда.
REGNUM05:57
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