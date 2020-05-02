В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

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