В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 824

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Хоккей Андрей Скабелка возглавил «Локомотив» Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.

Шоу-бизнес У сына Плющенко и Рудковской подозревают серьезную болезнь Как ранее писал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram забавный ролик, в котором с мужем Евгением Плющенко и 7-летним сыном Сашей забавно зажгли под хит Little Big.

Происшествия В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом "2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья. 29

Общество Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. 42

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Здоровье Минздрав сообщил о росте числа детей с коронавирусом В Минздраве напомнили, что важно соблюдать меры безопасности, поскольку можно заразиться и от человека, у которого болезнь протекает бессимптомно. 959

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Общество Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.

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Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 362

Общество В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. 66