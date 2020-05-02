Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
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Один из пострадавших во время взрыва на плавбазе в Находке погиб

Владивосток-Новости05:26

На плавбазе в Находке при взрыве газового баллона пострадали двое

РЕН ТВвчера в 22:10

Экипаж плавбазы в Находке, где произошел взрыв, эвакуировали

РИА Новости01:36

Уголовное дело возбудили из-за гибели человека на плавбазе «Доброфлота» в Приморье

PrimaMedia.ru00:28

Названа причина ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке

ТАСС02:22

После взрыва на крупнейшем в РФ плавзаводе возбуждено уголовное дело

Интерфакс00:27

После гибели человека на плавбазе «Всеволод Сибирцев» возбудили дело

РБК01:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество

Карантин по коронавирусу в перинатальном центре Первоуральска снят

Тест на коронавирус у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, из-за которого учреждение закрыли на карантин, дал отрицательный результат.
Znak.com 07:28
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
2,7K
Общество

Эколог назвал медицинские маски потенциальным источником опасности

В определенных условиях медицинские маски и защитные перчатки могут стать источником потенциальной опасности.
Вечерняя Москва 00:12
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз.
BFM.ru 06:12
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Кино

На YouTube-канале Киностудии им. Горького опубликуют более 500 фильмов

Ревизор.ру 00:11
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
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Хоккей

Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»

Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 07:13
Шоу-бизнес

У сына Плющенко и Рудковской подозревают серьезную болезнь

Как ранее писал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram забавный ролик, в котором с мужем Евгением Плющенко и 7-летним сыном Сашей забавно зажгли под хит Little Big.
Рамблер 05:06
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
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Происшествия

В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
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Происшествия

В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 03:56
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Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
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Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
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Здоровье

Минздрав сообщил о росте числа детей с коронавирусом

В Минздраве напомнили, что важно соблюдать меры безопасности, поскольку можно заразиться и от человека, у которого болезнь протекает бессимптомно.
Суть событий вчера в 09:01
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Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие

МИД: США стирают грани между разными видами ядерного оружия

Соединенные Штаты всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным вооружением, что ведет к росту угрозы ядерного конфликта.
Военное дело 30 апреля в 00:50
1,1K
Культура

Умер звезда сериала «Клиника» актер Сэм Ллойд

МИР 24 05:10
8
Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
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Общество

Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, заявили в Минздраве.
Ведомости 06:44
138
Общество

Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
РИА Новости 05:08
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
362
Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
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Политика

Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста

Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
РИА Новости 07:41
15
Происшествия

В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19

В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета 30 апреля в 10:22
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Авто

В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry

На сайте государственных закупок появился заказ на приобретение нескольких дорогостоящих иномарок.
Car.ru 04:55
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Происшествия

В Москве нарушитель самоизоляции напал на полицейского

Нарушитель режима самоизоляции напал в Москве на сотрудника полиции.
ТАСС 08:19
Главное