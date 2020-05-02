Происшествия
РИА НовостиПри взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
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Общество
Карантин по коронавирусу в перинатальном центре Первоуральска снят
Тест на коронавирус у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, из-за которого учреждение закрыли на карантин, дал отрицательный результат.
Znak.com 07:28
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
Общество
Эколог назвал медицинские маски потенциальным источником опасности
В определенных условиях медицинские маски и защитные перчатки могут стать источником потенциальной опасности.
Вечерняя Москва 00:12
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз.
BFM.ru 06:12
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Хоккей
Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»
Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 07:13
Шоу-бизнес
У сына Плющенко и Рудковской подозревают серьезную болезнь
Как ранее писал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram забавный ролик, в котором с мужем Евгением Плющенко и 7-летним сыном Сашей забавно зажгли под хит Little Big.
Рамблер 05:06
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Происшествия
В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
Происшествия
В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 03:56
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа детей с коронавирусом
В Минздраве напомнили, что важно соблюдать меры безопасности, поскольку можно заразиться и от человека, у которого болезнь протекает бессимптомно.
Суть событий вчера в 09:01
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие
МИД: США стирают грани между разными видами ядерного оружия
Соединенные Штаты всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным вооружением, что ведет к росту угрозы ядерного конфликта.
Военное дело 30 апреля в 00:50
Общество
Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
Общество
Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом
Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, заявили в Минздраве.
Ведомости 06:44
Общество
Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
РИА Новости 05:08
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски
Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
Политика
Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста
Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
РИА Новости 07:41
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета 30 апреля в 10:22
Авто
В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry
На сайте государственных закупок появился заказ на приобретение нескольких дорогостоящих иномарок.
Car.ru 04:55
Происшествия
В Москве нарушитель самоизоляции напал на полицейского
Нарушитель режима самоизоляции напал в Москве на сотрудника полиции.
ТАСС 08:19