Армия и оружие

REGNUMREGNUMПри взрыве на севере Сирии погибли турецкие захватчики

Ранее агентство SANA сообщало, что 30 ноября в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Айн аль-Арус в провинции Ракка погибли 13 мирных жителей.
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Десятки боевиков вооруженной оппозиции погибли при взрыве в сирийском городе Телль-Халафе

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СМИ сообщили о взрыве на границе Сирии и Турции

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За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
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Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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