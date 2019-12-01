Армия и оружие
REGNUMПри взрыве на севере Сирии погибли турецкие захватчики
Ранее агентство SANA сообщало, что 30 ноября в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Айн аль-Арус в провинции Ракка погибли 13 мирных жителей.
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В приграничном с Турцией городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке произошел взрыв, в результате которого погибли несколько турецких военных и боевики сирийской вооруженной оппозиции, воюющей на стороне турецкой армии, сообщает сирийское государственное агентство SANA.Коммерсантъвчера в 20:56
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В Сирии прогремели три взрыва: погибли протурецкие боевики и мирные жители
Комсомольская правдавчера в 16:33
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