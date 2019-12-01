с чего всё началось

Ранее агентство SANA сообщало, что 30 ноября в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Айн аль-Арус в провинции Ракка погибли 13 мирных жителей.

При взрыве на севере Сирии погибли турецкие захватчики

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