Армия и оружие

REGNUMREGNUMПри взрыве на севере Сирии погибли турецкие захватчики

Ранее агентство SANA сообщало, что 30 ноября в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Айн аль-Арус в провинции Ракка погибли 13 мирных жителей.
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В приграничном с Турцией городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке произошел взрыв, в результате которого погибли несколько турецких военных и боевики сирийской вооруженной оппозиции, воюющей на стороне турецкой армии, сообщает сирийское государственное агентство SANA
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