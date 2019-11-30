с чего всё началось

По его данным, в результате инцидента погибли и получили ранения военнослужащие Турции и боевики сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара. Уточняется, что взрыв произошёл возле местной ветеринарной клиники. Пострадавших доставили на лечение в Турцию.

Турецкие военные погибли при взрыве на севере Сирии

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