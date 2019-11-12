Происшествия
RT на русскомПри взрыве у посольства Ливана в Дамаске погибли два человека
При взрыве вблизи ливанского посольства в сирийском Дамаске погибли два человека и ещё шестеро пострадали, сообщает SANA. Уточняется, что инцидент произошёл в районе Меззехе.
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Два человека стали жертвами взрыва близ ливанского посольства в Дамаске
Московский Комсомолецвчера в 23:06
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