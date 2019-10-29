Армия и оружие

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Минобороны РФ опровергли обстрел военной полиции в Сирии

Как отмечает Телеканал «360», несмотря на провокацию, российско-турецкая встреча состоялась, как и было запланировано. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.
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