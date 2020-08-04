Происшествия
РИА НовостиВ Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек
По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек. В результате взрыва разрушено несколько домов.
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Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Армия и оружие
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ 13:38
Космос
Марс атакуем
Плотности дат пусков не стоит удивляться: для отправки на Марс есть оптимальные баллистические окна, когда путь занимает минимум времени.
Ведомости 16:53
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Шоу-бизнес
Модель привела в ужас поклонников своими настоящими зубами
Бывшая модель и известная телеведущая Кэти Прайс показала свои настоящие зубы. Это вызвало волну критики в соцсетях.
РЕН ТВ 08:13
Происшествия
Мощность взрыва в Бейруте оценили эксперты
В 50-100 тонн тротила оценили мощность взрыва в Бейруте эксперты 4 августа, сообщает директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 14:41
Происшествия
В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей
Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть огурцы
Огурцы, как и любые другие сырые овощи, необходимо исключить из рациона в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщила в интервью Aif.ru нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер.
РИА Новости вчера в 13:00
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Космос
Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей
Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров.
НТВ 18:03
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com 05:33
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news 16:42
Общество
Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»
Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Футбол
«Краснодар» ведет переговоры с бывшим вратарем «Ахмата» Городовым
Бывший вратарь «Ахмата» Евгений Городов может перейти в «Краснодар».
Sport24.ru 15:13
Авто
В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей
В честь победы футбольного клуба «Ювентус» в чемпионате Италии в сезоне-2019/20, нападающий Криштиану Роналду подарил себе уникальный суперкар.
Somanyhorses 10:06
Общество
В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян
Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
Армия и оружие
США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
Военное дело 02:10
Технологии
Американская компания Novavax завершила испытания вакцины от COVID-19
Американская компания Novavax объявила об успешном завершении двух исследований разработанного компанией препарата, который может получить применение в качестве вакцины от нового коронавируса.
Экономика сегодня 17:49
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Политика
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.
РИА Новости 17:40
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Авто
Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 13:06
Игры
Electronic Arts намекает на Titanfall 3
Сам финансист заявил, что, вербуя разработчиков, которые работали над Titanfall 3, компания не задумывалась о продолжении игры.
CT news 12:09