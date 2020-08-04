По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек. В результате взрыва разрушено несколько домов.

В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,7K

Космос Марс атакуем Плотности дат пусков не стоит удивляться: для отправки на Марс есть оптимальные баллистические окна, когда путь занимает минимум времени.

Происшествия Мощность взрыва в Бейруте оценили эксперты В 50-100 тонн тротила оценили мощность взрыва в Бейруте эксперты 4 августа, сообщает директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на своем Telegram-канале.

Происшествия В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.

Здоровье Диетолог рассказала, кому нельзя есть огурцы Огурцы, как и любые другие сырые овощи, необходимо исключить из рациона в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщила в интервью Aif.ru нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер. 2

Общество В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями. 1

Технологии Американская компания Novavax завершила испытания вакцины от COVID-19 Американская компания Novavax объявила об успешном завершении двух исследований разработанного компанией препарата, который может получить применение в качестве вакцины от нового коронавируса.

Политика Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. 267

Политика Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев. 30

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 347