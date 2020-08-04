Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек. В результате взрыва разрушено несколько домов.
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В результате взрывов в порту столицы Ливана погибли десятки человек

Коммерсантъ16:47

Что произошло за день: вторник, 4 августа

Интерфакс14:03

В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

РИА Новости14:00

Телеканал Al Arabiya называет о сотнях людей пострадавших от взрыва в Бейруте

Ёлдаш12:43

Источник рассказал о первых жертвах взрыва в порту Бейрута

Газета.Ru13:01

СМИ: сотни раненых при взрывах в порту Бейрута доставляют в местные госпитали

ТАСС12:28

В порту Бейрута прогремел мощный взрыв

RT на русском12:51
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Происшествия

Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

REGNUM 18:01
Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
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Армия и оружие

Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России

Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
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Космос

Марс атакуем

Плотности дат пусков не стоит удивляться: для отправки на Марс есть оптимальные баллистические окна, когда путь занимает минимум времени.
Ведомости 16:53
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Бывшая модель и известная телеведущая Кэти Прайс показала свои настоящие зубы. Это вызвало волну критики в соцсетях.
РЕН ТВ 08:13
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Происшествия

Мощность взрыва в Бейруте оценили эксперты

В 50-100 тонн тротила оценили мощность взрыва в Бейруте эксперты 4 августа, сообщает директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 14:41
Кино

Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way подписала контракт с Apple

РБК 04:48
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Происшествия

В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей

Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Здоровье

Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог

Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть огурцы

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РИА Новости вчера в 13:00
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Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
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Космос

Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей

Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров.
НТВ 18:03
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Культура

Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
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Шоу-бизнес

Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols

По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
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Общество

Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»

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Общественная служба новостей вчера в 10:02
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
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Шоу-бизнес

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Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
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Армия и оружие

США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных

Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
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170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны

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