По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters. По его словам, около 4 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.

Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

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