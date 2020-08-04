Происшествия
РБКЧисло погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters. По его словам, около 4 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.
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Происшествия
В Минздраве Ливана сообщили о переполненности столичных больниц после взрыва
Известия 14:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн
По информации журналиста Танкреди Палмери англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
Газета.Ru 22:05
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон со съемным экраном
Компания Xiaomi зарегистрировала в Патентном бюро Китая (CNIPA) права на смартфон со съемным экраном.
Вести.Ru 14:49
Экономика
«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли
Коммерсантъ 18:35
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Кино
Sony Pictures удалил промо нового фильма из-за незаконного использования стрима BadComedian
В интервью с изданием TJ BadComedian заявил, что не давал Sony Pictures разрешения на использование фрагмента своего стрима для рекламы «Хэппи-энда».
Телеканал 360° 19:40
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости 20:27
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
В Екатеринбурге в ГКБ №40 появился новый компьютерный томограф
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в ГКБ №40, новый 64-срезовый компьютерный томограф является одной из последних разработок компании SIEMENS.
Уральский меридиан 08:17
Общество
С начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки
С начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, заявил газете «Коммерсантъ» ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.
RT на русском 22:16
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Космос
Ученые объяснили происхождение странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые нашли объяснение странным метеоритам, найденным на Земле в 1960-х годах.
Дни24 02 августа в 09:00
Наука
Японские ученые нашли жука, способного сбежать из желудка хищника
Биолог из Японии выяснил, что азиатский жук-водолюб (Regimbartia attenuata) может выжить после того, как его проглотила лягушка.
Gazeta.SPb 22:36
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
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Найдены новые возможности разработки антивозрастных препаратов
Подчеркивается, что увеличение продукции белка VRK-1 приводило к тому, что продолжительность жизни такого червя увеличивалась на десятки процентов.
Evo-rus.com 03:09
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
Российское правительство увеличило сумму расходов на бесплатные лекарственные средства для льготных категорий жителей страны, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Live24 09:59
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК 20:57
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru вчера в 09:03
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Кино
Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Netflix заявила о выходе сериала о "золотом веке" видеоигр.
Piter.tv 09:51
Происшествия
Нитрат аммония мог быть привезен в Бейрут из Грузии
Нитрат аммония (аммиачная селитра), который взорвался сегодня из-за сварочных работ в порту Бейрута и привел к гибели 73 человек (еще 3700 пострадали) мог быть перегружен для хранения с судна Rhosus под молдавским флагом, которое в 2013 году перевозило 2750 тонн нитрата аммония из Батуми в Мозамбик.
Российская газета 18:35
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском 19:50
Общество
Россияне раскрыли причины увольнений
Главной причиной увольнения 31 процент респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников.
Lenta.ru 21:42