Происшествия
РИА НовостиВ Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек
По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек. В результате взрыва разрушено несколько домов.
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Политика
Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%
Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
Происшествия
Ефремова доставили на первое заседание суда по делу о ДТП
Москва, 5 августа 2020, 09:56 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) доставила актера Михаила Ефремова на первое заседание суда по делу о смертельном ДТП, сообщает 5 августа ИА REGNUM.
REGNUM 02:56
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru вчера в 10:35
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС вчера в 22:42
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.
РБК 01:44
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа
На открытии торгов в среду, 5 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Происшествия
У безработного москвича похитили 31 миллион рублей
Как уточняет РИА Новости, 50-летний потерпевший обратился в полицию.
Российская газета 03:01
Здоровье
Медики предупредили о новом опасном детском заболевании
Медики предупредили о появлении нового детского заболевания, которое считается очень опасным.
OAnews 02:58
Армия и оружие
Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео
Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета вчера в 07:25
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru вчера в 05:55
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 06:23
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
РБК вчера в 12:09
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 стал существенно доступнее
Флагманский Xiaomi Mi 10, который был презентован в начале этого года, сначала был намного дороже, чем прошлогодние флагманы на анонсе.
Srnsk вчера в 11:05
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс вчера в 00:55
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Общество
Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»
Inc-news.ru вчера в 11:46
Общество
С начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки
С начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, заявил газете «Коммерсантъ» ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.
RT на русском вчера в 22:16
Культура
Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»
So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake 03 августа в 02:30
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54