Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек. В результате взрыва разрушено несколько домов.
Читать в источнике
Комментировать439

Подробнее о событии

В порту Бейрута взорвался «опасный склад» — премьер-министр

REGNUMвчера в 16:08

Апокалипсис в Ливане: половина Бейрута пострадала от мощного взрыва

News.ruвчера в 14:44

В порту Бейрута прогремел мощный взрыв

Коммерсантъвчера в 12:23

В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

РИА Новостивчера в 14:00

СМИ: сотни раненых при взрывах в порту Бейрута доставляют в местные госпитали

ТАССвчера в 12:28

В порту Бейрута прогремел мощный взрыв

RT на русскомвчера в 12:51

Очевидцы сняли последствия мощного взрыва в Бейруте

Москва 24вчера в 12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Политика

Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%

Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
1
Происшествия

Ефремова доставили на первое заседание суда по делу о ДТП

Москва, 5 августа 2020, 09:56 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) доставила актера Михаила Ефремова на первое заседание суда по делу о смертельном ДТП, сообщает 5 августа ИА REGNUM.
REGNUM 02:56
18
Шоу-бизнес

Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном

32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru вчера в 10:35
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
321
Политика

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС вчера в 22:42
167
Общество

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
122
Происшествия

Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.
РБК 01:44
192
Происшествия

Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
47
Общество

Ракеты «Протон-М» с дефектами вернули с Байконура в Москву

РБК 02:55
32
Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
916
Финансы

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа

На открытии торгов в среду, 5 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
72
Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
581
Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
361
Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
171
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
27
Происшествия

У безработного москвича похитили 31 миллион рублей

Как уточняет РИА Новости, 50-летний потерпевший обратился в полицию.
Российская газета 03:01
8
Здоровье

Медики предупредили о новом опасном детском заболевании

Медики предупредили о появлении нового детского заболевания, которое считается очень опасным.
OAnews 02:58
Армия и оружие

Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео

Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета вчера в 07:25
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
414
Экономика

Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru вчера в 05:55
164
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 06:23
458
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК вчера в 12:09
838
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 стал существенно доступнее

Флагманский Xiaomi Mi 10, который был презентован в начале этого года, сначала был намного дороже, чем прошлогодние флагманы на анонсе.
Srnsk вчера в 11:05
Авто

ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»

Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс вчера в 00:55
187
Общество

В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека

Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Политика

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
68
Общество

Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»

Inc-news.ru вчера в 11:46
158
Общество

С начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки

С начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, заявил газете «Коммерсантъ» ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.
RT на русском вчера в 22:16
1
Культура

Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»

So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake 03 августа в 02:30
3
Происшествия

Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

RT на русском 02:54
17
Взрыв в БейрутеБольше новостей по теме
Главное