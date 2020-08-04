По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек. В результате взрыва разрушено несколько домов.

В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

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