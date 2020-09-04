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РИА Новости
РИА Новости

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Sputnik Грузия. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Грузия

В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузиявчера в 09:34
Подробнее о событии
Lenta.ru

В центре Тбилиси прогремел взрыв

Lenta.ruвчера в 08:57
ТАСС

СМИ: в центре Тбилиси произошел взрыв

ТАССвчера в 09:00
РИА Новости

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

РИА Новостивчера в 08:59
РБК

В центре Тбилиси произошел взрыв

РБКвчера в 09:24
Коммерсантъ

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

Коммерсантъвчера в 08:57
RT на русском

В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси

RT на русскомвчера в 10:30
Sputnik Грузия

Взрыв у здания Филармонии в столице Грузии - фото

Sputnik Грузиявчера в 11:36
КП - Беларусь

В центре Тбилиси прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

КП - Беларусьвчера в 09:45

Мурашко рассказал о последствиях возобновления авиарейсов за рубеж

Возобновление зарубежных авиарейсов не спровоцировало повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 4 сентября в эфире «Россия 1». В интервью Мурашко рассказал, что на данный момент Минздрав «не отмечает» ухудшения ситуации с COVID-19 в России в связи с открытием международного сообщения.
Мурашко рассказал о последствиях возобновления авиарейсов за рубеж
ИА Красная Веснавчера в 15:06
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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В России продлят программу льготного автокредитования на 2021 год

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, в данный момент времени в Российской Федерации пролонгируют на следующий год новые государственные программы, которые направлены на стимулирование спроса на автомобили отечественного производства.
ToDay News Ufaвчера в 13:35
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Белоруссия располагает доказательствами о ложном отравлении Навального

На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что их радиоэлектронная военная разведка перехватила разговор Варшавы и Берлина, и на основании этого можно точно сказать, что отравление политика Алексея Навального – фальсификация.
RuNews24.ru3 сентября в 09:25
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Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толквчера в 22:56
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Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными

Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Rusvesna.su3 сентября в 10:48
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