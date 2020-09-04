При взрыве в Тбилиси погиб один человек
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У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Sputnik Грузия. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали.В источнике
С чего всё началось
В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие
В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузиявчера в 09:34
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