Мурашко рассказал о последствиях возобновления авиарейсов за рубеж

Возобновление зарубежных авиарейсов не спровоцировало повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 4 сентября в эфире «Россия 1». В интервью Мурашко рассказал, что на данный момент Минздрав «не отмечает» ухудшения ситуации с COVID-19 в России в связи с открытием международного сообщения.