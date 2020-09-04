У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Sputnik Грузия. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали.

С чего всё началось В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший. Sputnik Грузия 09:34