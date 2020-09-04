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РИА Новости
РИА Новости

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Sputnik Грузия. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Грузия

В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузия09:34
Подробнее о событии
Lenta.ru

В центре Тбилиси прогремел взрыв

Lenta.ru08:57
ТАСС

СМИ: в центре Тбилиси произошел взрыв

ТАСС09:00
РИА Новости

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

РИА Новости08:59
РБК

В центре Тбилиси произошел взрыв

РБК09:24
Коммерсантъ

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

Коммерсантъ08:57
RT на русском

В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси

RT на русском10:30
Sputnik Грузия

Взрыв у здания Филармонии в столице Грузии - фото

Sputnik Грузия11:36
КП - Беларусь

В центре Тбилиси прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

КП - Беларусь09:45

Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
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Диетолог назвала продукт, сохраняющий молодость и красоту

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт, который помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии.
Smolnarod.ru06:59
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Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

Как отмечало американское издание Barron's, специализирующееся на финансовой аналитике, падение стоимости акций Apple по итогам торгов в четверг на 8% в денежном выражении составило $180 млрд и установило абсолютный рекорд в мировой истории.
ТАСС11:22
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Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Подписанию соглашения предшествовали встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Известия12:21

Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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