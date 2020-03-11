Происшествия
РБКПри взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате взрыва в подмосковных Луховицах, сообщает «Интерфакс». Позже информацию о пострадавших агентству подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.
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Общество
В России выявили восемь новых случаев коронавируса
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Происшествия
СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки
Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
Здоровье
Врачи оценили прогноз Меркель по заражению 70% населения коронавирусом
Российские врачи отреагировали на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что что до 70% населения планеты заразится коронавирусом.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Общество
В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Общество
Украинские туристки испортили уникальную фреску Рафаэля в Ватикане
Две жительницы Украины разрисовали фрески Рафаэля Санти в Папском дворце Ватикана.
Общество
Все школы Липецкой области уйдут на карантин
С завтрашнего дня все школы региона буду закрыты на карантин. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Инстаграмме.
Политика
Госдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию.
Футбол
Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах
Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Гаджеты
Раскрыты подробные характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Премьер Украины заявил, что страна готова к вхождению в финансовый кризис
Киев, 11 марта 2020, 19:15 — REGNUM Украина входит в нынешний мировой финансовый кризис намного более «крепкой», чем, например, это было в 2008 году, заявил на пресс-конференции 11 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.