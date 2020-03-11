Происшествия

РБКРБКПри взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате взрыва в подмосковных Луховицах, сообщает «Интерфакс». Позже информацию о пострадавших агентству подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.
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с чего всё началось
По данным
 издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.
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При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека

РБК08:44

Один военнослужащий госпитализирован после разрыва баллона в Подмосковье

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Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

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Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию.
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Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

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Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей вчера в 06:49
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