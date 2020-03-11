с чего всё началось

Четыре человека пострадали в результате взрыва в подмосковных Луховицах, сообщает «Интерфакс». Позже информацию о пострадавших агентству подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.

При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека

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