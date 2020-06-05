Происшествия

ВедомостиВедомостиВ жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Горит одна из квартир в жилом доме на улице Дорожная, 7», – сообщил источник «Интерфакса». По его информации, пожар локализован.
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Пожар потушили в доме на юге Москвы, где произошел взрыв

ТАСС06:56

Момент ЧП в жилом доме в Москве попал на видео

Lenta.ru07:44

Жилой дом на юге Москвы, где произошел пожар, подлежит восстановлению

РИА Новости06:36

«Пахнет дымом и какой-то химией». Очевидец — о пожаре в доме на юге Москвы

Телеканал 360°07:10

Пожар в доме в Чертаново Южном ликвидирован, спасены восемь человек

Агентство Москва06:59

Пожар в доме на юге Москвы ликвидирован

Москва 2407:29

Сотрудники МЧС спасли восемь человек после взрыва и пожара в Чертанове

Интерфакс07:15
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Газета.Ru 05:58
1
Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM вчера в 17:50
15
Шоу-бизнес

Опубликован запрещенный кадр с похорон Юлии Началовой

Анна Исаева поделилась с подписчиками редким кадром, который был сделан в день похорон Юлии Началовой 21 марта 2019 года.
Слово и Дело вчера в 08:21
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
1,5K
Шоу-бизнес

Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

Live24 вчера в 09:39
19
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Происшествия

На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»

Интерфакс 12:56
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Политика

Москва отреагировала на решение Киева по аренде земельных участков

Отмечается, что 27 мая Киевская городская администрация уведомила посольство России о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
Взгляд.ру вчера в 12:25
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Фигурное катание

Тренер группы Тутберидзе рассказала секрет подготовки фигуристов

РИА Новости 10:56
Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру 03 июня в 07:51
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
3,5K
Экономика

Sohu объяснило причины распродажи Китаем госдолга США

Китайские аналитики напомнили о том, что недавно Россия в эффектном стиле устроила грандиозную распродажу американского госдолга, на данный момент страна практически не имеет инвестиций в этот актив.
ПолитРоссия вчера в 12:01
2
Общество

Политолога Николая Платошкина отправили под домашний арест

Жена Платошкина сообщила, что в их квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.
Говорит Москва вчера в 16:50
3,7K
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,4K
Политика

Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса

Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
14
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
2
Общество

6 июня на Кубани ослабляют масочный режим

С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края.
Бизнес-газета 14:28
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Футбол

Месси может пропустить матч с «Мальоркой»

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может пропустить поединок 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой", пишет El Pais.Причина — футболист может не успеть восстановиться после травмы, которую он получил накануне на тренировке.
Soccer.ru вчера в 11:08
1
Религия

6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

Gazeta.SPb 11:59
19
Политика

Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США

ФАН вчера в 19:59
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском 13:14
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $41,02 за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок.
Газета.Ru 05:56
43
Общество

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры

Интерфакс 10:27
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Гаджеты

В Сети появился макет всех iPhone 13 без выреза

Mac Otakara на своем YouTube канале показала макет iPhone 13 с 5,5-дюймовым экраном.
Astera 14:04
6
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,3K
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