Происшествия
REGNUMПри захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.
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Культура
В Третьяковке открылась масштабная выставка о брежневской эпохе
Московский Комсомолец 08 июля в 12:07
Экономика
Кудрин считает, что российская экономика находится в застое
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%.
ТАСС 09:13
Музыка
Эмин Агаларов и Максим Фадеев презентовали совместную песню «МММ»
Эмин Агаларов представил совместную песню с Максимом Фадеевым, которая получила название «МММ».
Актуальные Новости 02:48
Общество
В Петербурге из-за непогоды закрыли парки
Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
РИА Новости 09:27
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Наука
Назван фактор смертности от коронавируса
В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом.
Lenta.ru 09:39
Авто
Названы пять «убивающих» кондиционер автомобиля ошибок
Пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер автомобиля назвали специалисты «Российской газеты».
Tvoe-avto.com 09:17
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Политика
Зеленский заявил о правильности карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
RT на русском 09:25
Армия и оружие
Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции
Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
Наука
Каменная пыль сможет поглотить около 2 миллиардов тонн углекислого газа из атмосферы
Во время исследования выяснилось, что измельченная каменная пыль, использующаяся на землях сельскохозяйственного назначения, может поглотить из атмосферы порядка 2 миллиардов тонн углекислого газа.
Goroday.ru вчера в 03:45
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз
С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости».
НТВ вчера в 10:05
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 09 июля в 04:18
Общество
В Москве в контрактах на капремонт нашли цифры, написанные исчезающими чернилами
В столице муниципальный депутат Черемушек Елена Селькова при проведении акта приема работ по капремонту лифтов обнаружила, что сумма прописана исчезающими чернилами.
Собеседник 08:17
Футбол
«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника «Кайсериспора»
«Сине-бело-голубые» уже вступили в переговоры и сделали предложение по трансферу игрока.
Евро-футбол.ру 03:14
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Экономика
Рост пенсий россиян в 2021 году может составить более 6%
Как сообщает ToDay News Ufa, только в 2021 году у россиян ожидается рост пенсий на 6,3%. Эта информация поступила из Пенсионного фонда России (ПФР).
ToDay News Ufa вчера в 14:30
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
Армия и оружие
Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе
Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
Армия и оружие
На военных базах США на Окинаве выявили очаги заражения SARS-CoV-2
Наха, Япония, 11 июля 2020, 13:05 — REGNUM Очаги заражения коронавирусом кластерного типа образовались на военных базах ВС США в японской префектуре Окинава, расположенной на юге страны.
REGNUM 06:05