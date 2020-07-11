с чего всё началось

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

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