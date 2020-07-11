Происшествия
REGNUMПри захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.
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"Рано сегодняшним утром полицейские Южно-Африканской Республики получили сведения о том, что в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме люди были взяты в заложники и велась стрельба... подтверждена гибель пятерых человек", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.РИА Новости07:16
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