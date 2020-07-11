Происшествия
REGNUMПри захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.
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Здоровье
«Сопровождение в больнице ребенка, не имеющего родителей,— это вопрос жизни и смерти»
Российские общественные организации последние 20 лет требуют от государства создать услугу сопровождения сирот и детей без родительского попечения в больницах, но проблема до сих пор не решена.
Коммерсантъ 05:13
Общество
Росстат насчитал в мае почти 7,5 тысяч умерших от коронавируса
В течение мая 2020 года от коронавирусной инфекции скончались 7 444 человека, свидетельствуют данные Росстата.
Европейско-Азиатские новости вчера в 11:08
Футбол
«Манчестер Сити» разбил «Брайтон» и досрочно стал вторым в АПЛ
«Горожане» обеспечили себе второе место по итогам чемпионата. Титул в АПЛ досрочно выиграл «Ливерпуль». У «Брайтона» осталось 36 очков.
ProstoProSport 16:50
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Экономика
Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки
Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:53
Футбол
Виллиан сменит «Челси» на «Тоттенхэм»
Виллиан, выступающий за «Челси», решился на перемены. Футболист, по всей видимости, сменит клуб, но при этом останется в Лондоне.
LiveResult.Ru 05:22
Общество
В Москве за сутки умерли 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом
В столице за последние сутки скончались 27 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили 11 июля в оперативном штабе.
Известия 15:59
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 09 июля в 06:17
Культура
Самая нелюбимая песня самой любимой группы
Михаил Антонов возвращает на несколько десятилетий назад Понравилась программа?
Радио Комсомольская правда 17:15
Общество
ПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян
Небольшие дополнения к выплатам могут получить работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
Экономика сегодня 16:25
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Кино
Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Что касается старых героев, то в новом сезоне зрители не увидят мать и отца Ольга Николаевны, так как воплотившие их образы известные актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин покинули этот бренный мир.
Evo-rus.com 14:50
Наука
Колибри могут распознавать числовой порядок
Ученые дождались, когда колибри привыкнуть пить из искусственных кормушек, после чего выстроили 10 одинаковых источников, но нектар поместили только в первую.
Evo-rus.com вчера в 03:41
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Общество
ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
iReactor 07:02
Кино
Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года
Piter.tv 05:31
Авто
Компания JAC сертифицировала в РФ «убийцу» ГАЗели
Ранее сообщалось, что китайский бренд намерен сертифицировать в России два своих фургона и микроавтобус.
Picsnews.net 14:26
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
По словам одного из профессоров Финансового Университета при правительстве Российской Федерации А.Сафонова, российским пенсионерам одновременно выплатят 12 700 рублей.
News-24.ru 04:23