с чего всё началось

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Футбол «Манчестер Сити» разбил «Брайтон» и досрочно стал вторым в АПЛ «Горожане» обеспечили себе второе место по итогам чемпионата. Титул в АПЛ досрочно выиграл «Ливерпуль». У «Брайтона» осталось 36 очков.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Футбол Виллиан сменит «Челси» на «Тоттенхэм» Виллиан, выступающий за «Челси», решился на перемены. Футболист, по всей видимости, сменит клуб, но при этом останется в Лондоне.

Общество В Москве за сутки умерли 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом В столице за последние сутки скончались 27 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили 11 июля в оперативном штабе. 1,3K

Экономика Госдума ограничивает стоимость кредитов в России Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа. 3

Культура Самая нелюбимая песня самой любимой группы Михаил Антонов возвращает на несколько десятилетий назад Понравилась программа?

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 222

Кино Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев Что касается старых героев, то в новом сезоне зрители не увидят мать и отца Ольга Николаевны, так как воплотившие их образы известные актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин покинули этот бренный мир. 3

Наука Колибри могут распознавать числовой порядок Ученые дождались, когда колибри привыкнуть пить из искусственных кормушек, после чего выстроили 10 одинаковых источников, но нектар поместили только в первую. 14

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,8K