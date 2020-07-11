Происшествия

REGNUMREGNUMПри захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.
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с чего всё началось
Не менее пяти человек погибли при захвате заложников в Международной церкви пятидесятницы к западу от Йоханнесбурга в ЮАР, сообщила
 полиция страны на своей странице в Twitter.
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