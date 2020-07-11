Происшествия
REGNUMПри захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Космос
Мы все умрём. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?
Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха.
Sputnik Азербайджан 02:00
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на The Washington Post, по заявлению лидера США Дональда Трампа, его страна не собирается покидать НАТО.
Уфимские Заметки 14:14
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Здоровье
Российские врачи помогут Азербайджану в борьбе с коронавирусом
Российские специалисты отправились в Азербайджан для помощи в борьбе с коронавирусом.
Российская газета 17:10
Политика
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Российская газета 17:02
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
Происшествия
В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС 14:59
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
Санитарные власти Хабаровского края продлили ограничения на массовые мероприятия
Как сообщает «Новая газета», об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона.
Эхо Москвы 16:02
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Общество
Мужчинам разослали рейтинг городов с самыми доступными женщинами
Московский Комсомолец 12:27
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России
Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Представители Apple предупредили о последствия использования накладок на камеру на линейке ноутбуков Mac.
Невские Новости 17:01
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новости 12:31
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Здоровье
В Волгоградской области продлили ограничительный режим до 31 июля
Сегодня на заседании оперштаба было принято решение о продлении ограничительного режима до 31 июля включительно.
Московский Комсомолец 13:45
Гаджеты
Новый Mercedes-Benz S-Class получит 5 экранов в салоне
Компания Mercedes-Benz раскрыла информацию о мультимедийной системе нового поколения флагманского седана S-Class, премьера которого состоится в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Теннис
Рублёв победил Берреттини и вышел в финал теннисного турнира в Австрии
RT на русском 10:14
Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
Политика
ЛДПР заявила о непричастности к акции в Хабаровске
Партия ЛДПР не организовывала несанкционированные акции в Хабаровском крае, говорится в заявлении думской фракции в Telegram.
Коммерсантъ 07:12
Автоспорт
Квят считает, что Леклер блокировал его на одном из кругов
Спорт-Экспресс 12:35