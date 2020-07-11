Происшествия
REGNUMПри захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.
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Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Футбол
Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:33
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер оштрафован за инцидент с Квятом
Монегаскский пилот "Феррари" Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решетке Гран-при Штирии "Формулы-1" из-за инцидента с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом, сообщается на официальном сайте "королевских гонок".
Газета.Ru 14:13
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новости 12:31
Автоспорт
Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»
Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.
RT на русском 13:56
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Общество
Представитель Фургала заявила об угрозах в связи с митингами
Звонки с предупреждением стали поступать после сообщений в местных Telegram-каналах о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации края.
RuNews24.ru 08:57
Футбол
«Сочи» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России
Стали известны составы "Сочи" и московского "Спартака" на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:41
Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
Космос
Астрономы-любители помогают открыть два необычных коричневых карлика
При помощи астрономов-любителей были открыты два очень необычных коричневых карлика, представляющих собой газовые шары, которые являются недостаточно массивными для зажигания в них ядерных реакций, дающих энергию звездам.
AstroNews.ru 13:34
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Общество
В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Право.ру вчера в 08:31
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla может выйти 17 ноября
Cyber.sports.ru 15:52
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Авто
Aston Martin начал производство внедорожника DBX
Компания Aston Martin начала серийное производство нового внедорожника DBX.
Автостат вчера в 06:59
Футбол
«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 14:38
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Экономика
Agrarheute: европейских фермеров тревожат прогнозы по урожаю российского зерна
Аналитические прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA) по поводу урожая зерна в России вызвали негодование у многих фермеров из Европы, передает немецкое издание Agrarheute.
Народные новости 10:49
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19