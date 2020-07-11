Происшествия
REGNUMПри захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Общество
Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время большинство коронавирусных стационаров в Москве вернулись к плановому приёму пациентов.
RT на русском 12:32
Происшествия
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Происшествия
Гражданин Грузии открыл стрельбу по пограничникам в Южной Осетии — КГБ
Цхинвал, 11 июля 2020, 17:24 — REGNUM Гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничников, задержан в Южной Осетии.
REGNUM 10:24
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru 10:23
Происшествия
Несколько мигрантов сбежали из полиции в Тверской области
Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области.
Известия 02:58
Экономика
ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные
В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 11:35
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» в чемпионате Англии
РИА Новости 11:58
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за пасынка
История Марины Балмашевой, которая влюбилась в пасынка, потрясла всю Россию.
StarHit.ru 09:00
Наука
Научно подтверждена эффективность адъювантной вакцины против гриппа
Группа профессора Костинова провела сопоставительное исследование: как действуют на формирование клеточного иммунитета против гриппа адъювантаная, безадъювантная и сплит-вакцина.
Актуальные Новости 06:57
Общество
Приёмы магии в Москве: капремонт и исчезающие чернила
Как заявляет сама депутат Е. Селькова, проверяя документы, она обратила внимание на стоимость проведённых работ, а точнее, на цифру, которая эту стоимость обозначает – и в этот момент выяснилось, что при небольшом нагревании семизначное число постепенно исчезает, оставляя в подписанном документе пустое место.
Москва Online 11:14
Фигурное катание
Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.
РБК 10:55
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Наука
Летучие мыши не болеют вирусами, которые сами переносят
Не секрет, что летучие мыши являются переносчиками огромного количества опасных заболеваний, таких как вирус Эбола, бешенство и коронавирус.
Live24 вчера в 14:42
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Знаменитый канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске фильма "Человек-волк" 1941 года. Об этом пишет издание Deadline.
Piter.tv вчера в 02:54
Футбол
«Сельта» упустила ничью в матче с «Осасуной», Смолов не сыграл
Для «Сельты» встреча стала уже пятой подряд, в которой команда из Виго не смогла добыть победу — с 27 июня Смолов и его партнеры трижды сыграли вничью, а также проиграли «Мальорке» со счетом 1:5. С 36 очками «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице.
Матч ТВ 12:56
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РИА Новости 12:31
Политика
Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы на Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о прекращении ввоза научной литературы из России на Украину.
RT на русском 11:36
Политика
Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила
Американский президент Дональд Трамп считает необходимым экстрадировать в США и посадить в тюрьму составившего на него компромат бывшего британского агента Кристофера Стила.
РИА Новости 11:34
Общество
В Курской области в мае скончался 81 человек с коронавирусом
В Курской области коронавирусная инфекция погубила 13 жителей – была проведена идентификация в полном объеме.
ГТРК Курск 06:36
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер вызван к стюардам из-за инцидента с Квятом
Монегаскский пилот "Феррари" Шарль Леклер вызван к стюардам Гран-при Штирии после инцидента с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом в квалификации Гран-при Штирии, сообщает Motorsport.com.
Газета.Ru 12:14
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ 06:51