Происшествия
REGNUMПри захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.
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Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
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Для школьников появился льготный проезд на поезде в Крым
Кабмин обеспечил возможность льготного проезда в Крым по железной дороге для школьников старше 10 лет во время летних каникул.
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1985 года был продан на аукционе Heritage Auctions за 114 тысяч долларов, сообщает издание Verge.
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Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
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Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
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Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе
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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату" относительно дезавуирования Украиной договоренностей, достигнутых на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине.
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В Коми 45 земских докторов привлекут на работу в 2020 году
В 2020 году в республике привлекут 45 врачей по программе «Земский доктор».
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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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