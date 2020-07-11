с чего всё началось

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Происшествия В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка Около 16:40 мск в отделение банка на проспекте Ветеранов, 107, вошел мужчина, который прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся. 5

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".

Общество Для школьников появился льготный проезд на поезде в Крым Кабмин обеспечил возможность льготного проезда в Крым по железной дороге для школьников старше 10 лет во время летних каникул. 1

Общество Приёмы магии в Москве: капремонт и исчезающие чернила Как заявляет сама депутат Е. Селькова, проверяя документы, она обратила внимание на стоимость проведённых работ, а точнее, на цифру, которая эту стоимость обозначает – и в этот момент выяснилось, что при небольшом нагревании семизначное число постепенно исчезает, оставляя в подписанном документе пустое место. 1

Общество Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 114 тысяч долларов 1985 года был продан на аукционе Heritage Auctions за 114 тысяч долларов, сообщает издание Verge.

Футбол «Норвич» уступил «Вест Хэму» и вылетел из английской премьер-лиги "Норвич" с крупным счетом проиграл "Вест Хэму" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов сохранить прописку в премьер-лиге.

Шоу-бизнес Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. 25

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Киберспорт В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 173

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 63

Происшествия Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало. 1

Авто «АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти". 260

Здоровье Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе Натуральный кофе полезен людям, страдающим от болезней печени, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. 22

Политика Лавров: Киев в контактной группе дезавуировал достигнутые в Берлине договоренности Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату" относительно дезавуирования Украиной договоренностей, достигнутых на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине.