Происшествия
RT на русскомЧисло пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел. Ранее в Турции сообщили о 21 пострадавшем и восьми жертвах землетрясения.
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Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Музыка
Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса
По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Здоровье
Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса
Игры
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Баскетбол
Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет
Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
Политика
Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке
Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде.
Здоровье
Коронавирус: к чему Китай был готов и к чему не был
Китай решил в этот раз, в отличие от 2002-2003 годов, делать все по-умному, официально объявлять все цифры, показывать графики, как можно шире рассказывать об этом населению, чтобы предотвратить распространение эпидемии.
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Авто
AC Schnitzer представило тюнинг BMW 1-Series
Тюнинг-ателье AC Schnitzer показало новый проект на основе хэтчбека BMW 1-Series последней генерации.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова подтвердила новый роман
Певица и телеведущая Ольга Орлова в последнее время активно намекает, что больше не одинока.
Армия и оружие
Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет
Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
Общество
Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса
Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Технологии
В Instagram объяснили, почему запрещают фото девушек с обнажённой грудью
Как оказалось, причина тут весьма прозаичная. По словам Моссери, для модерации фотографий Instagram использует нейросети.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Общество
На Украине запрос «23 февраля» в Google вошел в тройку лидеров
Поисковый запрос со словами "23 февраля праздник" находится в тройке самых частых среди пользователей в поисковой системе Google на Украине.