Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧисло пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел. Ранее в Турции сообщили о 21 пострадавшем и восьми жертвах землетрясения.
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Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
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Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
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Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

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