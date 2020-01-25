Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел. Ранее в Турции сообщили о 21 пострадавшем и восьми жертвах землетрясения.

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

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