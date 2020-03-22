Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
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В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

РБК05:30

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

Интерфакс03:46

При землетрясении в Хорватии погиб подросток

Красная весна04:50

Данных о пострадавших при землетрясении в Хорватии россиян нет

Газета.Ru06:04

Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Хорватии нет

РИА Новости06:03

В Хорватии опровергли информацию о погибшем при землетрясении ребенке

ТАСС05:29

В МВД Хорватии рассказали о ситуации с землетрясениями

RT на русском05:39
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Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com вчера в 09:18
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, излечившаяся от коронавируса, сообщила, что болезнь протекала тяжело.
URA.Ru вчера в 19:36
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Армия и оружие

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Lenta.ru 05:04
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
Происшествия

Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Lenta.ru 05:42
Экономика

ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России

По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
РБК 20 марта в 09:28
Футбол

«Барселона» готова избавиться от Гризманна

Стоит отметить, что "Барселона" рассматривает вариант и с арендой Гризманна.
Газета.Ru 05:39
Футбол

Умяров и Глушенков провели тренировку с «Чертаново»

Футболист «Спартака» Наиль Умяров и игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков потренировались на стадионе «Чертаново».
Матч ТВ 03:18
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru 03:49
Общество

Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:40
Политика

Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
URA.Ru 05:49
Армия и оружие

На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина

На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Rambler News Service 05:48
Общество

Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении

Нацсобрание Франции в ночь на воскресенье одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Parisien.
РИА Новости 05:44
Политика

В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»

Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
REGNUM вчера в 09:35
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru 20 марта в 08:21
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия

Нападение пассажирки на водителя такси в Тюмени попало на видео

В Тюмени пассажирка такси напала на водителя. Видео инцидента опубликовал Пятый канал.
РИА Новости 05:19
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.
Телеканал 360° 02:59
Шоу-бизнес

Звезда на карантине: как артисты одолевают коронавирус

В «Ленкоме» Марка Захарова, как и в других театрах, отменили спектакли.
Известия вчера в 17:01
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa вчера в 09:39
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Российский аппарат «Луна-26» поможет создать трёхмерную карту Луны

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Столица и крупнейший город Хорватии. Население - 790 017 человек, площадь - 641,29 км². Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, на 45,815° северной широты и 15,98306° восточной долготы, на высоте 104 метров над уровнем моря рядом с горным массивом Медведница.
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