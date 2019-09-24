Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Около восьми случаев получения травм, это лёгкие травмы», — цитирует канал NTV главу государства.
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