Происшествия
RT на русскомПри землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Около восьми случаев получения травм, это лёгкие травмы», — цитирует канал NTV главу государства.
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-западе Турции
Московский Комсомолец Турция24 сентября в 08:42
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Политика
В Иране высказались за перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран поддержит перенос штаб-квартиры ООН в другую страну, если такая инициатива будет обсуждаться.
Национальная служба новостей 15:59
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Автоспорт
Квят рассказал о замене мотора перед Гран-при в Сочи
Иногда команды решаются на кардинальные перемены в конструкции: так, механики россиянина Даниила Квята перед самым Гран-при решили заменить в его болиде мотор.
РЕН ТВ 15:25
Шоу-бизнес
Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям
Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.
ТВ Центр вчера в 01:14
Футбол
Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.
Нева Спорт 16:58
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве
В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Киберспорт
Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam
1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.
CyberSport.ru 03:49
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал 08:22
Политика
Конгресс США опубликовал текст жалобы разведчика на Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы на действия президента Дональда Трампа, поступившей от сотрудника спецслужб.
Ведомости 10:00
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Один из фигурантов "московского дела" Алексей Миняйло был отпущен из-под ареста после заседания, которое состоялось 26 сентября в Басманном суде.
Газета.Ru 11:09
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт вчера в 03:16
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Армия и оружие
СМИ: содержание 5,5 тыс. американских солдат обойдется Польше в $50 млн в год
В документе предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек и их размещение в шести военных объектах по стране.
ТАСС 05:18
Космос
В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II
Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru 24 сентября в 10:38
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Армия и оружие
Сирийский офицер назвал лучший советский танк
Полковник сирийской армии Мохаммед Гуни рассказал российским журналистам о том, что высоко ценит танки советской разработки.
Дни24 06:06
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
Авто
Рассекречен ряд параметров кроссовера Aston Martin DBX
Британцы назвали месяц премьеры кроссовера Aston Martin DBX — декабрь нынешнего года.
Драйв вчера в 03:34
Происшествия
Усыновившая двоих детей гей-пара из России попросила убежище в США
Гей-пара из Москвы, усыновившая двоих детей, сбежала из страны в США.
9111.ru 08:36
Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ вчера в 14:02
Наука
В птичьем помете не обнаружили мочевую кислоту
Американские ученые провели исследование, которое показало, что в птичьем помете нет мочевой кислоты.
Goroday.ru 16:32
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52