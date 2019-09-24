Происшествия
RT на русскомПри землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Около восьми случаев получения травм, это лёгкие травмы», — цитирует канал NTV главу государства.
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-западе Турции
Московский Комсомолец Турция24 сентября в 08:42
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.
РБК 10:42
Происшествия
Уволенные из-за дела Голунова полицейские потребовали восстановить их на службе
Трое сотрудников полиции, которые были уволены из-за уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
ТАСС 11:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах
Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них.
RT на русском 10:10
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Происшествия
Таксист избил известного актера в Москве
В Москве известного актера Степана Девонина избил таксист, пишет РЕН ТВ. По информации телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице.
Московский Комсомолец 06:53
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину
Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
RT на русском 07:39
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Транспорт
В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Политика
США расширили санкции против РФ
Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
ТАСС 10:59
Происшествия
Два самолета чуть не столкнулись над Москвой, сообщили СМИ
Два пассажирских самолета иностранных авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 10:53
Общество
Объяснено появление «Царь-асфальта» на российской дороге
Один из сотрудников «Росавтодора» раскритиковал пользователей социальных сетей, которые упрекнули дорожников в том, что они уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом на трассе «Колыма».
Lenta.ru 10:26
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Игры
В PS Store открылись предзаказы The Last of Us: Part II
Gmbox.ru вчера в 05:00
Общество
В Пушкинском районе появится единый кампус СПбГУ
Gazeta.SPb 07:44
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Гаджеты
Корпорация Apple отключила чип U1 в новых iPhone для россиян
Корпорация Apple отключила в новых смартфонах для рынка РФ чип U1.
Актуальные Новости вчера в 10:45
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
Общество
Умер космонавт Геннадий Манаков
Космонавт Геннадий Манаков, совершивший два космических полета, умер на 70-м году жизни.
ТАСС 10:00
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Общество
Илон Маск отреагировал на билборд с приглашением на форум в Краснодар
Билборд установили 24 сентября в городе Хоторн (США) возле офиса компании SpaceX как приглашение бизнесмену на форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который пройдет в Краснодаре.
Деловая газета. Юг 02:39