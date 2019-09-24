Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Около восьми случаев получения травм, это лёгкие травмы», — цитирует канал NTV главу государства.
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В Генконсульстве РФ рассказали, что россияне не пострадали при землетрясении в Стамбуле

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Эрдоган назвал число пострадавших при землетрясении в Стамбуле

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Эрдоган рассказал о последствиях землетрясения в Стамбуле: 8 пострадавших

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-западе Турции

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RT на русском 10:10
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Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
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Происшествия

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Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
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Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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Один из сотрудников «Росавтодора» раскритиковал пользователей социальных сетей, которые упрекнули дорожников в том, что они уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом на трассе «Колыма».
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В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
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