Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри землетрясении в Турции погибли более 20 человек

В соседней области Малатья погибли четверо и пострадали 226 человек. Сообщения о раненых также поступали из ряда других юго-восточных районов Турции. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе населённых пунктов Сивридже и Доганьол.
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Не менее 30 домов обрушились в результате землетрясения на востоке Турции

ТАСС03:37

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 20 человек

РБК01:26

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Газета.Ru02:00

Власти Турции сообщили о 20 погибших при землетрясении на востоке страны

Интерфакс02:48

В Турции более 20 человек погибли в результате землетрясения

RT на русском05:38

Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1 тысячу человек

Коммерсантъ00:59

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22

РИА Новости02:54
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Политика

Владислав Сурков уходит с госслужбы

Помощник президента России Владислав Сурков уходит с госслужбы.
Телеканал RTVI 01:45
Здоровье

В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
РБК 05:17
Технологии

ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Отмечается, что новое программное обеспечение станет обязательным для установки на смартфоны с июля 2020 года, на планшеты с июля 2021 года, на компьютеры с июля 2022 года и на Smart-TV с июля 2023 года.
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Политика

Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

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Политика

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Коммерсантъ вчера в 09:50
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
ТК Звезда вчера в 15:56
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусами в Ярославле

Смертельное ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем произошло в Ярославле.
Росбалт вчера в 02:16
Кино

Games Workshop показала тизер-трейлер сериала по Warhammer 40K

В сети появился тизер-трейлер анимационного сериала Angels of Death, созданного по мотивам фантастической вселенной Warhammer 40K.
REGNUM вчера в 07:13
Политика

Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 23 января в 02:10
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Политика

Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество

Под Москвой обокрали секретный бункер

В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Lenta.ru 05:41
Происшествия

Читинца, найденного с 4 детьми в заброшенном доме, судили за наркотики

Житель Забайкальского края, которого нашли в заброшенном доме вместе с его четырьмя детьми, был осужден за хранение наркотиков и скрывался от правоохранительных органов, сообщил начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкалью Александр Борисков на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних.
РИА Новости вчера в 04:16
Футбол

Ди Марцио: Эриксен перейдет в «Интер» в начале следующей недели

Metaratings вчера в 12:35
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Рублев победил Гоффена и вышел в четвертый круг Australian Open

Добавим, что с начала сезона Рублев выиграл 11-й матч подряд. Ранее в январе он завоевал титулы на турнирах в Дохе и Аделаиде.
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Общество

Губернатор Забайкалья в поздравлении студентам зачитал рэп

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества, зачитав рэп.
РБК 04:55
Шоу-бизнес

Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику

Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Экспресс газета вчера в 15:19
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле

Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
ГЛАС.RU вчера в 10:52
Музыка

Песня группы «Тату» получила платиновый статус в Великобритании

Пятый канал вчера в 08:34
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
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Шоу-бизнес

Наталья Рудова обнажилась для мужского журнала

Последний снимок, опубликованный Натальей вызвал фурор в сети. 36-летняя актриса снялась для журнала Maxim.
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Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
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Авто

Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой

Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
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Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны

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Кино

Прокатчики фильма «Холоп» вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде

Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы.
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Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Вечером в Татьянин день принято веселиться. Тогда, считается, дальнейшая жизнь будет веселой и счастливой.
LentaChel.ru 03:20
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