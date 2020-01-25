Происшествия
RT на русскомПри землетрясении в Турции погибли более 20 человек
В соседней области Малатья погибли четверо и пострадали 226 человек. Сообщения о раненых также поступали из ряда других юго-восточных районов Турции. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе населённых пунктов Сивридже и Доганьол.
Читать в источнике
Оценить529
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика
Владислав Сурков уходит с госслужбы
Помощник президента России Владислав Сурков уходит с госслужбы.
Здоровье
В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус
Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Отмечается, что новое программное обеспечение станет обязательным для установки на смартфоны с июля 2020 года, на планшеты с июля 2021 года, на компьютеры с июля 2022 года и на Smart-TV с июля 2023 года.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусами в Ярославле
Смертельное ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем произошло в Ярославле.
Кино
Games Workshop показала тизер-трейлер сериала по Warhammer 40K
В сети появился тизер-трейлер анимационного сериала Angels of Death, созданного по мотивам фантастической вселенной Warhammer 40K.
Политика
Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах
Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Политика
Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Под Москвой обокрали секретный бункер
В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Происшествия
Читинца, найденного с 4 детьми в заброшенном доме, судили за наркотики
Житель Забайкальского края, которого нашли в заброшенном доме вместе с его четырьмя детьми, был осужден за хранение наркотиков и скрывался от правоохранительных органов, сообщил начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкалью Александр Борисков на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних.
Футбол
Ди Марцио: Эриксен перейдет в «Интер» в начале следующей недели
Теннис
Рублев победил Гоффена и вышел в четвертый круг Australian Open
Добавим, что с начала сезона Рублев выиграл 11-й матч подряд. Ранее в январе он завоевал титулы на турнирах в Дохе и Аделаиде.
Общество
Губернатор Забайкалья в поздравлении студентам зачитал рэп
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества, зачитав рэп.
Шоу-бизнес
Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику
Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле
Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
Музыка
Песня группы «Тату» получила платиновый статус в Великобритании
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова обнажилась для мужского журнала
Последний снимок, опубликованный Натальей вызвал фурор в сети. 36-летняя актриса снялась для журнала Maxim.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Авто
Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой
Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Кино
Прокатчики фильма «Холоп» вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде
Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Вечером в Татьянин день принято веселиться. Тогда, считается, дальнейшая жизнь будет веселой и счастливой.