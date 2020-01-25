В соседней области Малатья погибли четверо и пострадали 226 человек. Сообщения о раненых также поступали из ряда других юго-восточных районов Турции. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе населённых пунктов Сивридже и Доганьол.

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

Технологии ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны Отмечается, что новое программное обеспечение станет обязательным для установки на смартфоны с июля 2020 года, на планшеты с июля 2021 года, на компьютеры с июля 2022 года и на Smart-TV с июля 2023 года.

Политика Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Кино Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст» В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.

Политика Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.

Политика Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Читинца, найденного с 4 детьми в заброшенном доме, судили за наркотики Житель Забайкальского края, которого нашли в заброшенном доме вместе с его четырьмя детьми, был осужден за хранение наркотиков и скрывался от правоохранительных органов, сообщил начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкалью Александр Борисков на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Авто Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.