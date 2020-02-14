Происшествия

Газета.RuГазета.RuПри жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека

При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
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Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

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