При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека

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