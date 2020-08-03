Происшествия
Российская газетаСамолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали
Самолет российской авиакомпании Utair, зафрахтованный ООН, совершил жесткую посадку в Мали. Как передает ТАСС, на борту было 11 человек, есть пострадавшие, их гражданство пока неизвестно, в составе экипажа могли быть как россияне, так и белорусы.
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Кино
Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
Показ документального фильма из шести эпизодов High Score («Рекорд») о «золотом веке» в истории видеоигр, анонсировала стриминговая площадка Netflix, 3 августа сообщает портал Nintendo Enthusiast.
ИА Красная Весна 11:31
Происшествия
Украинскую топ-модель жестоко избили на пляже в Турции
Сотрудники службы безопасности пляжа Момо на курорте Чешме в Турции избили украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее компанию, об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
iReactor 13:34
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Футбол
Семак поприветствовал Ловрена в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в инстаграме опубликовал фотографию с новичком команды, защитником Деяном Ловреном.
Sport24.ru 13:54
Политика
МИД России подвел итоги года без договора о РСМД
Размещение Вашингтоном наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира вызовет незамедлительное реагирование России.
ТАСС 11:44
Происшествия
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
Экономика
Минфин предлагает увеличить налог для российских нефтяников
Законопроектом предлагается обязать нефтяников платить налога на дополнительный доход (НДД) с финансового результата, а не с объема добычи.
МонаВиста 07:55
Космос
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вернулся на Землю, успешно приводнился в Мексиканском заливе.
Аргументы недели вчера в 15:32
Футбол
Новым генеральным спонсором ЦСКА стал «ИКС Холдинг»
ЦСКА назвал имя нового генерального спонсора.
Vprognoze.ru 06:13
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения об утечке базы данных автомобилистов
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных, при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — сказано в сообщении.
РБК 11:20
Политика
Reuters сообщил в краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК 14:26
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Армия и оружие
Алексей Пушков дал оценку переброске военных США в Польшу
Алексей Пушков уверен, Варшава после того, как договорилась с Белым домом о переброске 1 тысячи военнослужащих на свою территорию, превращается в военный опорный пункт США, укрепляющийся, без сомнения, против России.
Актуальные Новости 13:45
Футбол
В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев
Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
Sport24.ru 12:04
Происшествия
Экс-главу Советского района Нижнего Новгорода задержали за взятку
Владимиру Исаеву предъявлено обвинение В отношении бывшего главы администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере.
Правда ПФО 06:52
Экономика
В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь.
Evo-rus.com 01 августа в 09:18
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Футбол
«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков
В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.
Чемпионат 12:44
Футбол
Конте может вернуться в «Ювентус» в случае ухода из «Интера»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте может вернуться на аналогичную должность в «Ювентус».
Metaratings 05:44
Здоровье
В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски
В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru вчера в 07:12
Хоккей
Свечников из «Каролины» оформил дубль в матче с «Рейнджерс»
Вскоре форвард «рейнджеров» Артемий Панарин забросил ответную шайбу. В начале второго периода Свечников оформил дубль.
RT на русском 13:37
Автоспорт
Хэмилтон признался, что ему не хватает конкуренции в текущем сезоне
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему хотелось бы видеть больше конкуренции со стороны других команд.
Советский спорт 09:57
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Общество
Илона Маска обвинили в расизме после его твита о пирамидах
Глава Tesla Илон Маск рассердил египтян своим твитом, в котором он утверждает, что пирамиды были построены инопланетянами.
Газета.Ru 06:04
Игры
Предзаказы Project CARS 3 открылись на всех платформах
Оформив предзаказ на делюкс-издание, пользователи смогут начать играть за три дня до релиза, а также получат сезонный пропуск, который предложит 4 набора различных дополнительных материалов.
Srnsk 11:24