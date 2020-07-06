Происшествия

РБКРБКПри жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2, в результате чего погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 7 июля в поселке Кирсалово в 140 км от Ростова-на-Дону.
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с чего всё началось

Под Ростовом частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, предварительно, из-за отказа двигателя. Как в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.
ТАССвчера в 23:39

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При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК00:35

СК начал проверку после жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области

ТАСС01:25

Жесткая посадка Ми-2 под Ростовом: 1 человек погиб

Вести.Ruвчера в 23:41

Пострадавший при падении вертолета в Ростовской области госпитализирован

Интерфакс01:12

В результате жесткой посадки вертолета под Ростовом погиб человек

Коммерсантъ00:04

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области

РИА Новости00:12

В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавшего пилота Ми-2

RT на русском01:24
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Общество

«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Znak.com 04 июля в 06:33
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Футбол

Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек

Спорт-Экспресс 04 июля в 14:20
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Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
1,6K
Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК 03 июля в 21:22
1
Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

Evo-rus.com 04 июля в 05:30
1,6K
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
1,9K
Экономика

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК вчера в 14:42
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Политика

Путин дал оценку принятым поправкам к Конституции России

Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед.
РИА Новости вчера в 14:52
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Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
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Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru вчера в 09:47
1,3K
Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
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Здоровье

В Индонезии предложили лечить коронавирус эвкалиптовым ожерельем

Министерство сельского хозяйства Индонезии показало антивирусное ожерелье, сделанное на основе эвкалипта, которое способно помогать в лечении людей, заболевших коронавирусом, пишет издание Jakarta Post.
МИР 24 вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД

РИА Новости вчера в 17:49
30
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Автоспорт

Alfa Romeo оштрафовали на 5000 евро

Механики Alfa Romeo не смогли закрепить переднее правое колесо на машине Кими Райкконена во время пит-стопа, и на трассе оно отделилось от машины, что привело к сходу гонщика и созданию потенциально опасной ситуации.
F1news.ru вчера в 13:11
Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Автоновости дня 04 июля в 05:55
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Авто

Электрический седан Audi A9 E-tron появится в 2024 году

Audi стремится занять лидирующие позиции в рядах электромобилей класса люкс с новой флагманской моделью Audi A9 E-tron, разрабатываемой внутренней рабочей группой Artemis.
SpeedMe вчера в 23:38
Авто

Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня вчера в 05:10
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Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
2
Общество

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК вчера в 21:53
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
6
Экономика

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия вчера в 17:01
6
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
1,4K
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
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