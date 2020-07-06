Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, предварительно, из-за отказа двигателя. Как в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

с чего всё началось

В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2, в результате чего погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 7 июля в поселке Кирсалово в 140 км от Ростова-на-Дону.

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

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