Экономика
ИА Клерк.РуПрибавка к пенсии – фантастическая реклама ГПП
Делим эту сумму на 258 месяцев (официальный нынешний срок дожития, а его еще и поднимут наверняка) и получаем прибавку к пенсии в 2961 рубль.
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