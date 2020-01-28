Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняПрибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП

Прибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП — системе гарантированного пенсионного плана. Таковы итоги исследования компании FinExpertiz, сообщает газета «Известия». При ГПП в среднем пенсия россиян вырастет на 16 с половиной тысяч рублей.
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У гарантированного пенсионного плана в РФ негарантированное будущее?

REGNUM28 января в 08:47

Эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

Известия27 января в 19:12

Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

РИА Новости28 января в 01:08

СМИ: Благодаря ГПП пенсии могут вырасти на 30 тысяч рублей

Life.ru27 января в 19:18

Эксперты оценили прибавку к пенсии после ввода новой системы накоплений

РБК28 января в 01:41

«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений

ТАСС27 января в 18:15

Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы

URA.Ru27 января в 16:55
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Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Происшествия

Управляющему пермского отеля, где погибли пять человек, грозит арест

В Перми следствие ходатайствует о заключении под стражу задержанного 30 января в аэропорту Екатеринбурга владельца мини-отеля «Карамель», где в ночь на 20 января погибли люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.
REGNUM 03:05
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Футбол

Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
ProstoProSport вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице в Instagram фото с отдыха, на которых она позирует в купальнике.
Discover24 вчера в 02:55
Культура

Иван Ургант посмеялся над отменой концерта Элджея в Челябинске

Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости 02:58
Теннис

Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч

Чемпионат вчера в 06:36
Экономика

Сбербанк: безналичные траты россиян превысили наличные расходы

Эксперты Сбербанка рассказали, что в IV квартале прошлого года стало известно, что россияне покупают больше по карте, то есть без наличных.
УтроNews 02:50
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Экономика

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

В начале февраля вырастет размер единой денежной выплаты, которую получает около 60 категорий федеральных льготников, — она вырастет почти на 3,1%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год.
Известия вчера в 16:02
Хоккей

Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
RT на русском 01:44
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 01:55
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру вчера в 08:55
Происшествия

Пассажиры заблокированного в Италии лайнера начали сходить на берег

Круизный лайнер Costa Smeralda, который с утра четверга был заблокирован в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрений на коронавирус на борту, начал выгрузку пассажиров, передают местные телеканалы.
РИА Новости 02:58
Политика

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 23:39
Хоккей

CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Спорт день за днем 02:35
Политика

Правительство Чувашии отправлено в отставку

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
REGNUM 01:33
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия вчера в 15:50
Политика

Мишустин показал, «как будет выглядеть будущее налогоплательщиков»

РИА Новости 01:18
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Экономика

Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут

Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
BFM.ru 00:44
Политика

Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК вчера в 23:00
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM вчера в 18:48
Происшествия

В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

РБК вчера в 13:45
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК вчера в 07:12
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