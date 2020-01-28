Экономика
Политика СегодняПрибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП
Прибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП — системе гарантированного пенсионного плана. Таковы итоги исследования компании FinExpertiz, сообщает газета «Известия». При ГПП в среднем пенсия россиян вырастет на 16 с половиной тысяч рублей.
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«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений
ТАСС27 января в 18:15
Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы
URA.Ru27 января в 16:55
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Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Управляющему пермского отеля, где погибли пять человек, грозит арест
В Перми следствие ходатайствует о заключении под стражу задержанного 30 января в аэропорту Екатеринбурга владельца мини-отеля «Карамель», где в ночь на 20 января погибли люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.
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Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике
Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице в Instagram фото с отдыха, на которых она позирует в купальнике.
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Иван Ургант посмеялся над отменой концерта Элджея в Челябинске
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Экономика
Сбербанк: безналичные траты россиян превысили наличные расходы
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В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
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Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»
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В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
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В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса
Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Происшествия
Пассажиры заблокированного в Италии лайнера начали сходить на берег
Круизный лайнер Costa Smeralda, который с утра четверга был заблокирован в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрений на коронавирус на борту, начал выгрузку пассажиров, передают местные телеканалы.
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Хоккей
CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Политика
Правительство Чувашии отправлено в отставку
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут
Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
Политика
Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова
Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
Происшествия
В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП
Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.