Прибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП — системе гарантированного пенсионного плана. Таковы итоги исследования компании FinExpertiz, сообщает газета «Известия». При ГПП в среднем пенсия россиян вырастет на 16 с половиной тысяч рублей.

Прибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП

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