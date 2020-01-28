Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняПрибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП

Прибавка к пенсии в России достигнет 30 тысяч рублей при ГПП — системе гарантированного пенсионного плана. Таковы итоги исследования компании FinExpertiz, сообщает газета «Известия». При ГПП в среднем пенсия россиян вырастет на 16 с половиной тысяч рублей.
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У гарантированного пенсионного плана в РФ негарантированное будущее?

REGNUM28 января в 08:47

Эксперты оценили прибавку к пенсии после ввода новой системы накоплений

РБК28 января в 01:41

«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений

ТАСС27 января в 18:15

СМИ: Благодаря ГПП пенсии могут вырасти на 30 тысяч рублей

Life.ru27 января в 19:18

Эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

Известия27 января в 19:12

Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

РИА Новости28 января в 01:08

Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы

URA.Ru27 января в 16:55
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Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости 02:58
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Политика

«Сделка века» поможет Трампу и Нетаньяху, а главное — России

Достаточно упомянуть, что Дональд Трамп анонсировал "сделку века" в Вашингтоне в присутствии Биньямина Нетаньяху, а представители Палестины на церемонии отсутствовали.
РИА Новости 00:00
Футбол

Испанское издание Marca прокомментировало переход Смолова в «Сельту»

Авторитетное испанское издание Marca выпустило материал про нападающего «Сельты» Федора Смолова, который совсем недавно перешел в клуб из московского «Локомотива» на правах аренды.
NewInform вчера в 22:07
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке

БИЗНЕС Online вчера в 06:58
Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 29 января в 09:29
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Общество

В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах

Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.
REGNUM 00:44
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
Футбол

Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Газета.Ru 01:19
Общество

Поставки китайских смартфонов в Россию «заморозили» из-за коронавируса

Китайские производители смартфонов отложили поставки в Россию на две недели. В их число попало производство Apple, которое находится в КНР.
Российская газета 02:19
Общество

В России появились опасные тропические клопы

Вести.Ru 00:59
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 01:55
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области.
BFM.ru 03:00
Происшествия

В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

РИА Новости вчера в 20:07
Политика

Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

РБК вчера в 13:45
Футбол

Тарасов выступил с предложением создать российский мяч

Тарасов признался, что на сборах между футболистами часто происходят различные споры.
NewInform 00:05
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия вчера в 18:44
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru 29 января в 05:39
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Политика

Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
REGNUM вчера в 14:57
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Политика

Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru вчера в 12:40
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