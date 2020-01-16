Экономика

Московский Комсомолец в Марий ЭлМосковский Комсомолец в Марий ЭлПрибавку к пенсии получили около 150 тысяч пенсионеров Марий Эл

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6 процента. Таким образом, размер пенсии в республике подрос почти у 150 тысяч человек. Средняя прибавка составила около 900 рублей, сообщает Отделение ПФР по Республике Марий Эл.
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