Экономика
Московский Комсомолец в Марий ЭлПрибавку к пенсии получили около 150 тысяч пенсионеров Марий Эл
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6 процента. Таким образом, размер пенсии в республике подрос почти у 150 тысяч человек. Средняя прибавка составила около 900 рублей, сообщает Отделение ПФР по Республике Марий Эл.
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В Карелии проиндексирована средняя страховая пенсия по старости
Московский Комсомолец16 января в 05:29
Более 157 тысяч неработающих амурских пенсионеров в январе получат прибавку к пенсии
Зейские Огни15 января в 03:24
Пенсионный фонд подсчитал средний размер пенсий в Карелии после повышения
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