Экономика
РБКАЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие
«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
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Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 14:18, Ашберн
Общество
Собянин опроверг возврат в сентябре к ограничениям из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами якобы возвращение ограничений в городе после 15 сентября.
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Передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Взгляд.ру 13:33
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Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках совещания с членами Совета безопасности обсудил продолжающиеся акции протеста в стране.
Деловое.ТВ 13:01
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Золотовалютные резервы России достигли рекордных $600,7 млрд
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МИР 24 вчера в 22:17
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Аргументы и Факты 13:03
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Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru 12:45
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Metaratings 08:46
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Совет ЕС решил ввести индивидуальные санкции против Белоруссии
Министры иностранных дел 27 стран-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии.
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РИА Новости 13:04
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Вышел новый геймплейный ролик Iron Harvest о Саксонской империи
На канале Deep Silver вышел новый геймплейный ролик стратегии Iron Harvest, который посвящён одной из фракций — Саксонской империи.
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В Москве опубликовали статистику по смертности от коронавируса в июле
«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 706 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за июль», — отметили в ведомстве.
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На 55-м году скончалась Валентина Легкоступова. Об этом в своем "Инстаграме" сообщила ее дочь Анетта Бриль.
Вести.Ru 11:41
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Micron представила память HBMnext, преемника HBM2e
Micron планирует начать поставки чипов памяти HBMnext, соответствующих стандарту JEDEC, в конце 2022 года.
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Гаджеты
Сто тысяч смартфонов Redmi K30 Ultra раскупили за минуту
Evo-rus.com 09:05
Общество
На основателя канала NEXTA Live завели уголовное дело в Белоруссии
На Степана Путило, основателя Telegram-канала NEXTA Live, популярность которого на фоне протестов в Белоруссии резко выросла, завели уголовное дело.
Sostav.ru 11:00
Политика
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Координационный совет для обеспечения трансфера власти создают в Белоруссии.
Pravda.Ru 09:33
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Новый клип Little Big набрал более 700 тысяч просмотров за пять часов
Российская группа Little Big представила новый клип с Пухляшом, который стремительно набирает просмотры на видеохостинге YouTube.
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Все трое наставников, не колеблясь, согласились принять участие в проекте. Известно, что съемки начнутся уже в ближайшее время.
ToDay News Ufa 12 августа в 17:36
Политика
Премьер Польши предложил открыть границы для пострадавших белорусов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы страны для граждан Белоруссии им «протянуть им руку помощи».
Взгляд.ру 14:04
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Спартак — Ахмат 1:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 13:30
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Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности.
РИА Новости 09:47
Политика
CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.
Интерфакс вчера в 22:04
Армия и оружие
ВСУ перебросили ракетные комплексы на полигон близ Крыма
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Дочь Марка Захарова угодила на учет в наркологическую клинику
Артистка угодила на учет в наркологическую клинику, потому что не прочь выпить чего погорячее, пишет «Экспресс-газета».
Невские Новости вчера в 10:30
Шоу-бизнес
«Усыновленный» Успенской малыш оказался ребенком Кержакова и Тюльпановой
Некоторые поклонники и СМИ сделали вывод, что певица решила усыновить ребенка.
Вести.Ru 08:38
Происшествия
В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок
Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС вчера в 13:18