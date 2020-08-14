Экономика

РБКРБКАЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
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Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 14:18, Ашберн
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«Усыновленный» Успенской малыш оказался ребенком Кержакова и Тюльпановой

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