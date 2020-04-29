Экономика

Вести.RuВести.RuПрибыль «Газпрома» по МСФО упала в 2019 году на 17%

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась в 2019 г. на 17% в годовом выражении до 1,203 трлн руб. против 1 трлн 456,27 млрд руб. в 2018 г. Выручка от продаж упала на 7% до 7,66 трлн руб.
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Топ-5 событий недели: от пропажи Ким Чен Ына до планов выйти из карантина

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«Газпром» уступил конкуренту место самой крупной компании по выручке в России

Фонтанка.Рувчера в 12:15

Чистая прибыль «Газпрома» в 2019 году снизилась на 17%

Rambler News Serviceвчера в 03:06

Прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 2019 году на 17%

Вести.Ruвчера в 04:13

Первая оценка инвестиций группы «Газпром» на 2020 г. - 1,6 трлн руб. по сравнению с 2,1 трлн рублей в 2019 г

Финмаркетвчера в 03:54

Инвестиции группы «Газпром» на 2020 год оцениваются в 1,61 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 03:40

Чистая прибыль «Газпрома» упала за год на 17%

Росбалтвчера в 05:23
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
Политика

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 17:05
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Верховная рада призвала усилить международное давление на Россию

Верховная рада одобрила обращение к иностранным коллегам, чтобы те усилили международное давление на Россию с целью "прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
Газета.Ru 11:37
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Общество

Шесть сотрудников «Роскосмоса» умерли с КОВИД

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем аккаунте в Twitter, что на предприятиях российской ракетно-космической отрасли коронавирусом заболели до 173 человек, а умерли с диагнозом КОВИД шесть сотрудников.
Невские Новости 16:56
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Общество

Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
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ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
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Энергетика

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.
Российская газета 17:01
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Общество

В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
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Общество

Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 15:11
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Политика

Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты

Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
REGNUM 17:17
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Происшествия

Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся

Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
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Экономика

Moody’s назвало уязвимые к кризису российские компании

Самыми уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора, прогнозируют аналитики.
Forbes 06:43
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Общество

Росгидромет пообещал вегетационный период с температурой выше нормы

Почти на всей территории России в течение вегетационного периода года, на протяжении которого происходят рост и развитие растений, температура воздуха ожидается выше климатической нормы.
РБК 07:55
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Общество

Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению

Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru.
РБК 12:53
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Общество

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
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Общество

У больниц Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших

У нескольких медицинских учреждений Северной столицы появились рефрижераторные контейнеры, предназначенные для тел умерших.
Peterburg2.ru 17:15
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Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра 28 апреля в 07:41
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Политика

Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе

Министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами в Донбассе, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Взгляд.ру 10:20
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала пикантное фото в прозрачном плаще

33-летняя Глюкоза любит обнажаться перед камерой и может себе это позволить, так как имеет отличную фигуру, хоть и является мамой двоих детей.
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
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Общество

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

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Футбол

«У нас в стране диктатура, получается? Нет свободы слова?» Хавбек «Луча» Калугин об интервью Фролова

Хавбек «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором тот раскритиковал действия властей во время пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:44
Армия и оружие

Японцы занялись разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты

Агентство по закупкам, технологиям и поставкам министерства обороны Японии объявило о начале программы разработки гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая также сможет поражать и наземные цели.
N+1 28 апреля в 06:09
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Общество

Кадыров предложил направлять нарушителей самоизоляции на уборку улиц

Новые Известия 13:15
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 11:45
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Космос

Рогозин процитировал Агафью Тихоновну

У себя в Twitter он разместил знаменитую цитату Агафьи Тихоновны о том, что «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».
Росбалт вчера в 06:30
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