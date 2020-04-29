Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась в 2019 г. на 17% в годовом выражении до 1,203 трлн руб. против 1 трлн 456,27 млрд руб. в 2018 г. Выручка от продаж упала на 7% до 7,66 трлн руб.

Прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 2019 году на 17%

Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 11

Политика Верховная рада призвала усилить международное давление на Россию Верховная рада одобрила обращение к иностранным коллегам, чтобы те усилили международное давление на Россию с целью "прекращения ее вооруженной агрессии против Украины". 210

Общество Шесть сотрудников «Роскосмоса» умерли с КОВИД Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем аккаунте в Twitter, что на предприятиях российской ракетно-космической отрасли коронавирусом заболели до 173 человек, а умерли с диагнозом КОВИД шесть сотрудников. 3

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. 28

Энергетика Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 49

Политика Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился. 7

Происшествия Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга. 65

Общество Росгидромет пообещал вегетационный период с температурой выше нормы Почти на всей территории России в течение вегетационного периода года, на протяжении которого происходят рост и развитие растений, температура воздуха ожидается выше климатической нормы. 61

Общество Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru. 12

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 391

Шоу-бизнес Глюкоза опубликовала пикантное фото в прозрачном плаще 33-летняя Глюкоза любит обнажаться перед камерой и может себе это позволить, так как имеет отличную фигуру, хоть и является мамой двоих детей. 7

Армия и оружие Японцы занялись разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты Агентство по закупкам, технологиям и поставкам министерства обороны Японии объявило о начале программы разработки гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая также сможет поражать и наземные цели. 2

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 13