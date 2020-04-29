Экономика
Вести.RuПрибыль «Газпрома» по МСФО упала в 2019 году на 17%
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась в 2019 г. на 17% в годовом выражении до 1,203 трлн руб. против 1 трлн 456,27 млрд руб. в 2018 г. Выручка от продаж упала на 7% до 7,66 трлн руб.
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«Газпром» уступил конкуренту место самой крупной компании по выручке в России
Фонтанка.Рувчера в 12:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 17:05
Политика
Верховная рада призвала усилить международное давление на Россию
Верховная рада одобрила обращение к иностранным коллегам, чтобы те усилили международное давление на Россию с целью "прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
Газета.Ru 11:37
Общество
Шесть сотрудников «Роскосмоса» умерли с КОВИД
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем аккаунте в Twitter, что на предприятиях российской ракетно-космической отрасли коронавирусом заболели до 173 человек, а умерли с диагнозом КОВИД шесть сотрудников.
Невские Новости 16:56
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Энергетика
Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу
С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.
Российская газета 17:01
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
Общество
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 15:11
Политика
Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты
Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
REGNUM 17:17
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Экономика
Moody’s назвало уязвимые к кризису российские компании
Самыми уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора, прогнозируют аналитики.
Forbes 06:43
Общество
Росгидромет пообещал вегетационный период с температурой выше нормы
Почти на всей территории России в течение вегетационного периода года, на протяжении которого происходят рост и развитие растений, температура воздуха ожидается выше климатической нормы.
РБК 07:55
Общество
Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению
Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru.
РБК 12:53
Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
Общество
У больниц Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших
У нескольких медицинских учреждений Северной столицы появились рефрижераторные контейнеры, предназначенные для тел умерших.
Peterburg2.ru 17:15
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра 28 апреля в 07:41
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Политика
Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе
Министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами в Донбассе, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Взгляд.ру 10:20
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала пикантное фото в прозрачном плаще
33-летняя Глюкоза любит обнажаться перед камерой и может себе это позволить, так как имеет отличную фигуру, хоть и является мамой двоих детей.
RuNews24.ru 02:08
Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
Интерфакс 15:26
Футбол
«У нас в стране диктатура, получается? Нет свободы слова?» Хавбек «Луча» Калугин об интервью Фролова
Хавбек «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором тот раскритиковал действия властей во время пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:44
Армия и оружие
Японцы занялись разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты
Агентство по закупкам, технологиям и поставкам министерства обороны Японии объявило о начале программы разработки гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая также сможет поражать и наземные цели.
N+1 28 апреля в 06:09
Общество
Кадыров предложил направлять нарушителей самоизоляции на уборку улиц
Новые Известия 13:15
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 11:45
Космос
Рогозин процитировал Агафью Тихоновну
У себя в Twitter он разместил знаменитую цитату Агафьи Тихоновны о том, что «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».
Росбалт вчера в 06:30