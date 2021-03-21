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Интерфакс

Прибыль Saudi Aramco в 2020 году упала почти вдвое

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и падения спроса на нефть снизилась в 1,8 раза, до $49 млрд, сообщила компания. По итогам 2019 года чистая прибыль составила $88,2 млрд. Свободный денежный поток Saudi Aramco снизился в прошлом году в 1,6 раза, до $49 млрд.В источнике
РБК
ФАН
Газета.Ru
BFM.ru
Экономика сегодня
ИА Красная Весна
Политическая Экспертиза
Народные новости
Profinance.ru
С чего всё началось
Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2020 году снизилась в 1,8 раза и составила $49 млрд против $88,2 млрд годом ранее, следует из отчетности компании (.pdf
).

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