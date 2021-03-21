Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и падения спроса на нефть снизилась в 1,8 раза, до $49 млрд, сообщила компания. По итогам 2019 года чистая прибыль составила $88,2 млрд. Свободный денежный поток Saudi Aramco снизился в прошлом году в 1,6 раза, до $49 млрд.

С чего всё началось Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2020 году снизилась в 1,8 раза и составила $49 млрд против $88,2 млрд годом ранее, следует из отчетности компании (. pdf ). Коммерсантъ вчера в 02:59