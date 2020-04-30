Финансы
РБКСбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%
Чистая прибыль группы "Сбербанк" с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период банк показал прибыль 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9%, с 10,55 до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
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