Чистая прибыль группы "Сбербанк" с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период банк показал прибыль 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9%, с 10,55 до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.

Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

Общество Соловьев объяснил особняк Малышевой в США Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба. 10

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 160

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 526

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 34

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 256

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,9K

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова. 2

Экономика «Норникель» в 1-м квартале снизил выпуск никеля на 7% В рамках стратегии по диверсификации продаж в премиальные сектора промышленности "Норникель" увеличил выпуск карбонильного никеля в январе-марте 2020 года до 1,6 тыс. тонн (рост на 39% к данным 2019 года).

Экономика Два главных совета Уоррена Баффета молодым инвесторам Лучший совет, который Уоррен Баффет может дать молодым инвесторам – это научиться бухгалтерскому учету.

Политика В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса». 159

Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 246

Наука Новый тест обнаруживает антитела к SARS-CoV-2 за 10 минут Ученые из Китая представили новый тест на антитела к SARS-CoV-2, который может оказаться эффективным инструментом для массового тестирования людей.

Авто На неопределенный срок отложили дебют электрического Hummer Напомним презентация новинки была намечена на 20 мая текущего года. Первый анонс состоялся в рекламе «Супер Кубка», в начале 2020 года.

Общество Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. 150