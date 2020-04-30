Финансы
РБКСбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%
Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Lenta.ru 02:56
Футбол
«Погребняк за глаза крыл Старкова». Бывший пресс-атташе «Спартака» — об уходе нападающего
Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко дал интервью «СЭ», в котором рассказал о многих событиях из недавней истории красно-белых.
Спорт-Экспресс 04:35
Общество
На Кубани нарушителей карантина выявят с помощью видеокамер
В Краснодарском крае завершена работа над программным комплексом для выявления нарушителей карантина. Уже проведено тестирование системы.
Бизнес-газета 03:26
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
Акбулак могут закрыть на карантин по коронавирусу
Если введут карантин на весь населенный пункт, скорее всего это положение будет пересмотрено.
Orengrad.ru 02:44
Здоровье
В Новосибирской области коронавирусом заразились 79 медиков
Число заболевших коронавирусом медиков выросло в Новосибирской области с 61 до 79.
Atas.info 03:47
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Здоровье
Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Происшествия
В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес
Виктория Боня пристыдила Ксению Собчак за травлю
Виктория Боня попыталась пристыдить Ксению Собчак за травлю.
Актуальные Новости вчера в 09:30
Общество
Восемь новых случаев заражения СOVID-19 выявлено в Карелии
За сутки выявлено восемь новых случаев, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Карелии.
Петрозаводск говорит 02:16
Транспорт
В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку
Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
Новокузнецк.ру 00:29
Общество
На предприятиях в РФ отмечены единичные случаи коронавируса
На российских предприятиях непрерывного цикла произошли единичные случаи заболевания коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
BFM.ru 04:39
Авто
АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
Технологии
Число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн
Судя по документации, число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн.
News.ru 04:15
Общество
Еще 40 человек заболели коронавирусом в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:02
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Армия и оружие
США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35
Иностранцы отметили, что военное ведомство сократило количество недостатков собственных самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до 7. Благодаря проведенной работе российский Су-57 лишился одного из ключевых преимуществ перед авиацией США.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Экономика
Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году
По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.
Газета.Ru 03:48
Экономика
USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»
Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.
Интерфакс 04:20
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области
На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель.
ГТРК Владимир 28 апреля в 08:48