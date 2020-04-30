Финансы
Вести.RuПрибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8%
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8% в годовом выражении до 120,5 миллиарда руб. против 226,6 миллиарда руб. в I квартале 2019 года. Пандемия COVID-19 вмешалась в планы банка, сообщает Сбербанк.
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