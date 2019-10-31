Экономика
ИнтерфаксСбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
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Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
Шоу-бизнес
Вележева после пьяного авиадебоша не смогла выйти на сцену в Израиле
Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева, устроившая накануне пьяный авиадебош, не смогла сыграть спектакль в Израиле.
Политика
НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым
Россия должна передать контроль над Крымом Украине, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Наука
Ученые узнали, почему паутина не гниет
Доныне ученые были уверены, что у паутины есть антибактериальные свойства, которые и не дают материалу стать пищей для бактерий.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера
Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.
Происшествия
В скандальной пермской колонии жестоко избили осужденного
«Вчера жестоко избили и сломали челюсть осужденному Александру В. Избиение происходило в присутствии оперативников ИК и начальника отряда №1. Сейчас готовим срочные заявления в СК, прокуратуру, ФСИН и теперь уже в Комитет против пыток ООН и КМСЕ (Комитет министров в Совете Европы)», — написал Осечкин, отметив, что ранее обоим осужденным поступали угрозы.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Игры
Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении
Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Политика
Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
Общество
Со здания военкомата в Одессе сносят барельеф маршалу Жукову
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе, сообщает в четверг интернет-издание "Таймер".
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигурное катание
Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Политика
Путин призвал руководителей «не плакаться» из-за кредитов
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с кредиторскими задолженностями медицинских учреждений, заявил, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Политика
Болгария отказала в визе российскому дипломату
Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Наука
Кардиологи объяснили, как сердце предупреждает о развитии рака
Кардиологи из клиники Майо в Соединенных Штатах провели длительное исследование, чтобы выяснить, каким образом сердце предупреждает человека о развитии онкологии в организме.