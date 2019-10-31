"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.

Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду "Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.

Наука Ученые узнали, почему паутина не гниет Доныне ученые были уверены, что у паутины есть антибактериальные свойства, которые и не дают материалу стать пищей для бактерий.

Шоу-бизнес Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.

Происшествия В скандальной пермской колонии жестоко избили осужденного «Вчера жестоко избили и сломали челюсть осужденному Александру В. Избиение происходило в присутствии оперативников ИК и начальника отряда №1. Сейчас готовим срочные заявления в СК, прокуратуру, ФСИН и теперь уже в Комитет против пыток ООН и КМСЕ (Комитет министров в Совете Европы)», — написал Осечкин, отметив, что ранее обоим осужденным поступали угрозы.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Происшествия В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Общество Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.