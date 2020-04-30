Финансы
ВедомостиПрибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
Требования российских банков к населению за 19 дней апреля сократились на 0,7%, по данным ЦБ. Президент Сбербанка Герман Греф прогнозировал снижение комиссионного дохода российских банков по итогам 2020 г. на 20%.
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Комментарии
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Общество
В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков
В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
ТАСС 08:38
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»
Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
Происшествия
Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки
Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
Общество
Москвичей напугали возможностью всплеска коронавируса к июню
В случае массового нарушения москвичами режима самоизоляции в предстоящие майские праздники, в городе к июню может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом.
Росбалт 08:08
Наука
Учёные нашли способ определять время смерти утопленников
Добавим, дела, связанные с утопленниками, вызывают трудности при расследовании из-за невозможности определить точное время смерти.
UfacityNews.ru 04:13
Энергетика
Норвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь
Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
Pravda.Ru 00:43
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Общество
Илон Маск потребовал отмены карантинных мер
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил против введённых из-за пандемии коронавируса ограничений.
Суть событий 05:43
Здоровье
ФАС потребовала прекратить рекламировать лекарство «Аллкон-Альфа»
Требование о прекращении распространения информации об эффективности препарата «Аллкон-Альфа» против коронавируснй инфекции выдвинула федеральная антимонопольная служба (ФАС) России к производителю лекарственного средства, 30 апреля сообщается на официальном сайте ведомства.
ИА Красная Весна 08:30
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 12 мая, ужесточать ограничительные меры в крае не будут.
ТАСС 07:36
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России
По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106498 случаев заражения коронавирусом.
Известия 07:20
Шоу-бизнес
Евгений Папунаишвили раскритиковал жюри шоу «Танцы со звёздами»
Евгений Папунаишвили раскритиковал членов жюри нового сезона проекта «Танцы со звездами», который выходит в эфир телеканала «Россия-1».
Актуальные Новости вчера в 08:10
Политика
Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию
Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Общество
Принц Гарри рассказал по чему скучает больше всего после «Мегсита»
Источник издания рассказал, что принц до сих пор не может поверить в произошедшее за последние несколько месяцев и то, что его жизнь перевернулась с ног на голову.
Газета Metro 06:10
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Политика
Песков назвал условие мира в Донбассе
Мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме.
РБК 08:07
Происшествия
Крупный пожар в поселке Радчино под Воронежем попал на видео
Крупный пожар в поселке Радчино Рамонского района попал на видео, ролик опубликовали на официальном Youtube-канале ГУ МЧС России по Воронежской области.
АиФ Воронеж 02:34
Общество
Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов.
Ридус 08:01
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
Наука
Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума
Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
N+1 08:25