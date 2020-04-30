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Происшествия В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области. 26