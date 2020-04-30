Финансы
ВедомостиПрибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
Согласно МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки, отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением их качества, составила еще 29,1 млрд руб.
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Политика
Саакашвили договорился с Зеленским занять новую должность на Украине
Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не будет назначен вице-премьером страны по вопросам реформ.
Московский Комсомолец 08:53
Политика
Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы.
РБК 14:44
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Политика
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Мишустину
Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину.
ПолитРоссия 12:55
Политика
Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии
Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики
UfacityNews.ru 28 апреля в 01:40
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
iXBT.com 10:14
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
Игры
Бесплатный доступ к GeForce NOW продлён до конца мая
Бесплатный доступ к игровому облачному сервису GFN.ru был продлён на месяц.
3DNews 15:39
Шоу-бизнес
Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк
После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
Московский Комсомолец 08:27
Общество
Собянин советует носить маски и перчатки в метро
Пассажирам московского метрополитена рекомендуется пользоваться защитными масками и перчатками.
Вести.Ru 12:54
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
Общество
За два дня коронавирусом заразились 37 сотрудников «Роскосмоса»
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 на предприятиях «Роскосмоса» выросло до 148, умерли 4 человека, 12 выздоровели, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter в среду.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Общество
Депутаты предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко предложили ввести амнистию на многие статьи КоАП.
Авто43 09:30
Гаджеты
Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 02:27
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров получает первые подарки на день рождения
В прошлом году популярный российский певец роскошно отпраздновал свой день рождения в Дубае на 27 этаже известной высотки Burj Al Arab.
SM News 04:45
Общество
Опубликовано видео из реанимации с зараженными коронавирусом
Столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом опубликовал видео из реанимации Первой Градской больницы, где проходят лечение больные COVID-19.
РИА Новости 12:30
Культура
Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II
RuNews24.ru 07:55
Общество
Врачей поддержат на онлайн-марафоне Doctor Jazz Party
В рамках благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступления будут длиться шесть часов, а деньги, собранные во время проведения этого мероприятия, направят на приобретение средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения регионов и в больницы.
Ревизор.ру вчера в 10:58
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России
Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
REGNUM вчера в 04:09
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками
Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35